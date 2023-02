"Desde pequeña me ha gustado": Nadia Álvarez hace Servicio Militar

Aunque es un requisito que no es obligatorio para las mujeres, la cajemense Nadia Álvarez Valenzuela se convirtió este año en la única joven voluntaria del Servicio Militar Nacional del 60 Batallón de Infantería, ya que busca prepararse para ingresar a una corporación de seguridad.

En su primer día como integrante del Servicio Militar, la joven de 24 años de edad explicó que desde pequeña le ha llamado la atención trabajar en alguna corporación, por lo que decidió llevar a cabo estas actividades de disciplina para tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

“Me gusta el uniforme y siempre me han llamado la atención las armas, ahorita lo tomé como un hobbie, pero es para ver si me meto más en este asunto y en el futuro ver la manera si formo parte de una corporación”, expresó.

El gusto por esta labor nació desde hace años al tener un hermano mayor que es elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional en el 60 Batallón de Infantería, por lo que eso la hizo conocer aún más sobre el trabajo que realizan.

“Desde muy pequeña me ha gustado, pero hasta ahorita me decidí porque no había tenido tiempo y pasé por situaciones que no me permitían ingresar y este año me decidí con el apoyo de mi familia y esposo”, resaltó.

Hizo un llamado a las mujeres que se interesen por el Servicio Militar Nacional para que se animen a registrarse de manera voluntaria, ya que aprenderán diferentes actividades de disciplina.

El Servicio Militar inició este sábado en el 60 Batallón de Infantería, donde participan 307 hombres y una mujer, quienes acudirán una vez por semana a las instalaciones durante 10 meses.