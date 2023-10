Fuerte sequía en el municipio de Rosario causa estragos a la población

El Alcalde de Rosario enfatizó que la falta de lluvias en la región ha sido severa y está causando afectaciones a la población.

La fuerte sequía por la que atraviesa el municipio de Rosario desde hace unos meses, a causa de la falta de lluvias, los ha orillado a realizar tandeos de agua para aprovechar más el recurso.

El alcalde, Gerardo Mendívil Valenzuela, dijo que aunque hace unos meses fueron apoyados con recursos para la instalación de dos nuevos pozos en la región, la falta de agua ha sido severa y esto se traduce en mayores gastos para la población.

Aunado a esta problemática, detalló que debido a que la ciudadanía no tiene la cultura del pago por el agua, es difícil poder cubrir por completo el costo que genera la energía eléctrica en los pozos, y esto ocasiona que se tenga que limitar por algunas horas el funcionamiento de los mismos.

“ No cayeron lluvias, la poca que cayó ya se secó, no sirvió para que los agostaderos se llenaran y el poco sorgo que sembraron los ganaderos no pudo nacer. La verdad la vemos que se va a poner muy difícil la situación. Y si no tenemos equipatas en los próximos meses no sé qué vaya a pasar ”, aseveró.

Es importante el apoyo que se requiere para el sector, expuso, principalmente el ganadero, pues muchos ya no disponen de agua en sus ranchos.

Agregó que en las próximas semanas buscarán apoyo de las dependencias para mitigar el impacto de los malos meses que se han tenido.