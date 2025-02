Con el firme deseo de apoyar a la comunidad en situaciones de emergencia, María Fernanda decidió unirse a Bomberos de Guaymas.

Con el firme deseo de apoyar a la comunidad en situaciones de emergencia, María Fernanda, de 25 años, decidió unirse a Bomberos de Guaymas, donde descubrió una nueva forma de servicio basada en la responsabilidad y el compromiso.

Hace tres años, la joven guaymense comenzó una nueva etapa de su vida en el cuartel de los apagafuegos, al solicitar realizar su servicio social mientras cursaba la carrera de ingeniería industrial y de sistemas en la universidad.

"Me llamó mucho la atención, me gustó la manera en que los chicos se desenvuelven durante los incidentes. Me gusta ayudar a la gente y cuidar el medio ambiente" , expresó.

Durante las labores de sofocamiento de un incendio, comentó que los fines de semana dedica varias horas a desempeñarse como voluntaria en la institución de emergencias, un lugar donde ha vivido momentos que han dejado una profunda huella en su corazón.

"Se hacen amigos dentro y fuera del cuartel. En los incendios, me conmueve ver cómo las personas se unen para ayudar" , compartió.

Relató que, en los servicios de atención a incendios en viviendas, especialmente cuando las personas pierden sus hogares o incluso a algún ser querido, siente una gran tristeza y empatía por los afectados.

Las experiencias vividas a lo largo de su tiempo como voluntaria han sido clave para definir su propósito y continuar con esta labor que no solo le apasiona, sino que también la impulsa a seguir adelante.