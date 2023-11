Fallece 'El Wiko', famoso por su frase "Alfredo camate pofavo"

El Kuate de Caborca dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, El Kuate de Caborca, creador de contenido, dio a conocer la triste noticia del deceso de 'El Wiko', personaje sonorense que se ganó el cariño de mucha gente de la región y distintas partes de la República, luego de que se hiciera viral en un conocido video donde dice su frase "Alfredo cálmate, por favor".

" Raza se nos fue el Wiko, hoy nos dieron la triste noticia. Fuimos a hacer el levantamiento del cuerpo y al parecer se trató de un infarto ", expresó su entrañable amigo con lágrimas en los ojos.