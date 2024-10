Sonora lleva más de dos meses sin casos de Mpox

El titular de la Secretaría de Salud informó que siete casos sospechosos ya fueron descartados.

Desde hace poco más de dos meses, Sonora no ha reportado más casos de Mpox de los dos ya confirmados en Hermosillo y San Luis Río Colorado, aseguró el titular de la Secretaría de Salud Sonora (SSA).

José Luis Alomía Zegarra comentó que tan solo el estado reportó dos casos y se descartaron los otros siete casos sospechosos que estuvieron en contacto con las personas que padecieron Mpox.

“ En estos momentos tenemos dos meses completos donde no hay cosos ni probables; exactamente dos casos confirmados, todos los demás casos que en su momento se clasificaron como probables, se terminaron de descartar, probables siete pero completamente descartados, es decir no era viruela del mono ”, indicó.

Contagio

Alomía recordó que el Mpox, no es una enfermedad que se transmita fácilmente, ya que se necesita un contacto muy estrecho para que esta pueda transmitirse.

“ La viruela del mono se transmite por un contacto muy estrecho, cuando hablamos de un contacto muy estrecho prácticamente es un contacto que tiene que ver con transmisión sexual de la enfermedad, entonces no es una enfermedad que yo me voy a contagiar porque me cruce en el transporte público con una persona que tenía monkey pox, o porque estuve en una misma sala de espera ”, explicó.

Alomía agregó que al ser una enfermedad que se transmite vía sexual, esta ha limitado en buena parte el contagio de esta enfermedad.