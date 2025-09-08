La reducción de la jornada laboral en México a 40 horas semanales obliga a replantear la productividad. Guadalupe Ruiz Durazo destacó que las mipymes, que generan la mayoría de empleos, necesitan capacitación y apoyos para evitar riesgos de informalidad.

La propuesta de reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales abre un debate sobre cómo sostener la productividad con menos tiempo de trabajo. Para Guadalupe Ruiz Durazo, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, el reto recae principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

"México es de los países de la OCDE donde más horas se laboran, pero también de los menos productivos. La solución no es solo reducir el horario, sino capacitar a los trabajadores y empresarios en métodos más eficientes de organización", señaló Ruiz Durazo.

La especialista subrayó que con capacitación en planeación, uso de tecnología y cultura de resultados, es posible mantener el rendimiento laboral en jornadas más cortas.

Las mipymes representan el 99.8% de las unidades económicas del país y generan el 70% del empleo. Sin embargo, enfrentan altos costos operativos y un entorno con 54% de ocupación informal.

"Si no hay incentivos ni apoyos, muchas mipymes podrían migrar a la informalidad o cerrar. Son la base del empleo en México y requieren acompañamiento para enfrentar la reforma", agregó.

Las reformas recientes, como la ampliación de vacaciones y el aumento al salario mínimo, han beneficiado a trabajadores, pero también han presionado a pequeñas empresas. Reducir la jornada laboral sin medidas paralelas de apoyo podría reforzar la informalidad, con impacto directo en la recaudación y servicios públicos.