El Hospital General de Zona número 4 del IMSS en Guaymas reanudó servicios este lunes después del conato de incendio registrado el domingo.

El Hospital General de Zona (HGZ) número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guaymas restableció la atención en todas sus áreas este lunes, luego del conato de incendio que se registró la tarde del domingo.

De acuerdo con Protección Civil municipal, el incidente se originó por un corto circuito en una lámpara en el tercer piso del edificio, espacio que permanecerá cerrado de manera temporal mientras se realizan trabajos de reparación.

José Ángel Burruel Mariscal, coordinador de Protección Civil en Guaymas, informó que el área será reabierta únicamente tras una inspección final y la verificación de condiciones seguras para pacientes y personal.

Te puede interesar Conagua prevé regreso de lluvias en Sonora a partir del miércoles

El domingo, 18 pacientes fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos, incluyendo IMSS Bienestar e Isssteson. Este lunes, todos ellos fueron regresados al hospital ubicado en calle 10, donde continuarán con su atención médica.

Las autoridades confirmaron que, tras una revisión general, el edificio se encuentra en condiciones adecuadas para continuar con el servicio hospitalario. La supervisión del área afectada seguirá activa hasta concluir los trabajos de reparación.



