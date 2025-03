La ministra visitó Sonora y se presentó en la conferencia 'Desafíos de la Suprema Corte de la Nación'.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, llegó a Sonora para hablar sobre el proceso de elección esto a través de la conferencia 'Desafíos de la Suprema Corte de la Nación', en donde acudieron decenas de personas para poder hablar sobre la reforma al Poder Judicial con Ortiz.

La ministra, con una amplia trayectoria, aclaró que está votación del Poder Judicial de la Federación representa la independencia y la autonomía para elegir a aquellos que habrán de estar en los cargos más importantes de este recinto judicial.

La ministra Ortiz Ahlf, además de estar compartiendo lo que sería el proceso, se expresó ante la cuestión sobre si estaría dispuesta a contender por el puesto de la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a lo cual respondió "Sí, sí", sin más detalles.

Aunque este cargo aún no está dentro de la elección de este 2025, probablemente para la próxima elección que se tiene programada en 2027, se pueda contender a la presidencia de la SCJN.