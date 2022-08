Analizarán mineros de la Sección 65 retomar protestas en Cananea

Para determinar si se retoman acciones de protesta los mineros de la Sección 65 de Cananea celebrarán este sábado una asamblea pública, informó Antonio Navarrete Aguirre.

El vocero de la organización sindical, señaló que ante la falta de una respuesta clara y pronta por parte de las autoridades federales en torno a la problemática de la situación laboral de los integrantes de la sección 65, se pondrá en la mesa de discusión las acciones de inconformidad que podrían tomarse.



Navarrete Aguirre dijo que no está descartado replicar los cierres de carreteras o cortes a la circulación, tal y como sucedió el pasado 18 de enero.

“Pues, lo mas seguro es que vaya encaminado a esto, la gente es la que decide y vamos a ver este sábado por la mañana cual es el paso a seguir, esperamos que las autoridades se comuniquen con nuestro sindicato y que eviten todos estos malestares, pues en ellos está, como ellos no lo han dicho el diálogo sobre el diálogo, pero no hay esa congruencia que nos han manifestado”, dijo el dirigente minero.

Sin acuerdos



Manifestó la molestia por que no se ha cumplido con el compromiso del titular de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López, para regresar a Cananea y dar seguimiento a los acuerdos establecidos.

"Hasta ahorita el señor Adán Augusto no agendó, primero nos dijeron que el dia 6 de agosto, después nos dijeron que el día 13, y ya vamos a estar a dia 20 y ya se perdió la comunicación, no sabemos a dónde se quedó, pero no podemos seguir estando de esta manera y lo que queremos es escuchar una solución a nuestro conflicto.

Expuso que someterán a consideración si un contingente de la organización sindical se hace presente en la gira de trabajo que el presidente Andrés Manuel López Obrador desarrollará en Sonora este fin de semana.

"Pues fijate que lo vamos a plantear, tenemos una reunión en las oficinas del sindicato, y se podrá plantear la posibilidad de acudir”, sentenció el vocero de la sección 65 del sindicato minero.