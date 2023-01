Migrante cubana es enviada a Sonora tras ser expulsada de EU

Tras más de un mes de travesía por diferentes países llegó desde hace cuatro días a Hermosillo, donde mantiene la firme intención de encontrarse con su pareja en los Estados Unidos.

En busca de mejores condiciones de vida, al ser perseguida por cuestiones políticas en su país de origen, Leibis María Reyes García, dejó Cuba el pasado 28 de noviembre.

Con un notorio cansancio de su travesía que lleva desde noviembre pasado en su búsqueda por instalarse en los Estados Unidos, la joven de origen cubano detalló que al salir de su país tomó un vuelo con escala en México, con destino a Nicaragua, con la intención de trasaladarse hacia los Estados Unidos, donde llegó al estado de Arizona, y tras varias horas fue expulsada a Sonora, y desde el 6 de enero, se encuentra en Hermosillo.

“Pasé a Estados Unidos el día 5 (de enero), mucho antes de que Biden (Presidente de los Estados Unidos) hablara; a las nueve de la mañana ya estaba en suelo americano, no nos quisieron procesar, nos metieron a un cuarto y nos sacaron a las 4:28 (horas), del día 6; nos llevaron para otro lugar y ahí sí nos montaron en una ‘guagua’ (camioneta), directo hasta aquí”, recordó.

Su intención de expresarse libremente fue el motivo que la orilló salir de su hogar, expresó, ya que tras participar en una manifestación pacifica en Cuba, fue hostigada por las autoridades locales, y por su seguridad tuvo que huir, con la intención de reunirse con su pareja en los Estados Unidos.

“Yo participé el 11 de julio en la marcha pacífica que hubo en mi país, a raíz de eso los policías iban a mi casa, me citaban, la última vez que fueron fue el 14 de noviembre, de ahí mi mamá tuvo que vender una propiedad, una casa que teníamos para que pudiera salir, el 28 de noviembre fue el día que salí de mi país".

“Allá dejé a mi mamá, a toda mi familia, tuve que salir, dejar a mi abuela enferma de cáncer, desgraciadamente ayer recibí la noticia de que murió, muy fuerte todo; tuve que salir no tan solo buscando un futuro mejor, porque yo hubiese preferido estar en Cuba con toda mi familia, aunque tuviera que comer mal todos los días, tuve que salir por la persecución política que tenía” , aseguró.

En su estadía en Hermosillo, Leibis Reyes manifestó sentirse bien atendida, aún cuando sus preocupaciones son muchas, el poder comer y vestir, han dejado de ser un conflicto, ya que las autoridades estatales y federales le han apoyado en todo momento.

“Me han tratado súper qué bien, llegué sin ropa, llegué enferma, soy asmática, llegué con mucho catarro, tuve atención médica, me dieron aseo, me dieron ropa, todos los días nos dan comida".

“Ayer vino un abogado donde nos documentó mucho sobre la tarjeta de visitantes, de podernos quedar legalmente aquí, de permisos de trabajo, nos tienen informados de todo, salimos cuándo queremos y es perfecto” , afirmó.

Su proceso por ingresar legalmente a los Estados Unidos y solicitar acilo político lo lleva un abogado en el país vecino del norte, detalló, sin embargo sigue siendo una incógnita para ella si podrá cumplir con los requisitos o tendrá que buscar otra alternativa, como realizar su proceso legal para vivir en México.

Frases

Leibis María Reyes García, ciudadana cubana en situación de migración

“Tengo que quedarme aquí (en México) porque para Cuba no puedo regresar, ya me entrevistaron en tele donde dije lo mismo, a parte de lo que ya tenía en Cuba, ellos (el Gobierno) ya saben todo, entonces a Cuba no puedo regresar, a Cuba no la tengo ni como opción, ahí no puedo volver”

“Tuve que hacerlo, no tenía de otra, me dolió mucho llegar a los Estados Unidos y que me dieran para atrás, no me dieron opción de pedir un acilo político, simplemente nos metieron a un cuarto y esperaron al día 6 (de enero), que fue cuando entró en vigor la Ley para deportación para cubanos”.