El fiscal de Justicia del Estado de Sonora anuncia medidas para contener violencia en Hermosillo.

El fiscal de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Salas Chávez, anunció que se implementarán nuevas estrategias de seguridad para contener el repunte de violencia registrado en septiembre en Hermosillo y devolver la tranquilidad a la capital sonorense.

"Tanto el secretario de Seguridad como todas las corporaciones representadas en la Mesa de Seguridad estaremos trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Hermosillo, para establecer acciones que permitan recuperar la ruta de tranquilidad que históricamente ha prevalecido en la capital del Estado" , señaló.

Agregó que, a nivel estatal, los homicidios dolosos registraron una disminución cercana al 40% en septiembre respecto a agosto. "Este mes bajó bastante respecto de agosto, prácticamente alrededor del 40%" , precisó.

En el caso de Cajeme, destacó que la reducción en homicidios alcanzó aproximadamente un 67%, mientras que en San Luis Río Colorado también se reportaron descensos significativos. Añadió que se continuarán reforzando las acciones operativas para disminuir la violencia en los diferentes municipios de la entidad.