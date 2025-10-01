De acuerdo con el presidente de Odepafa Sonora, la medida no significa una cancelación del programa, sino un ajuste que tomará tiempo para definir cambios en puntos clave, como la entrada del vehículo.

Al confirmarse la suspensión temporal de la regularización de vehículos de procedencia extranjera en varios estados de México para realizar cambios al proceso; Gamaliel Cañedo Maciel, el presidente de Odepafa Sonora informó que la pausa será por un mes aproximadamente.

“Para todos los poseedores de un vehículo americano que no lo han podido legalizar, ya sea porque entró después de tiempo, porque no tiene la documentación, se les informa que se suspendió el decreto que estaba vigente ahorita, porque se va a modificar detalles como el precio” , aclaró.

De acuerdo con el dirigente, la medida no significa una cancelación del programa, sino un ajuste que tomará tiempo para definir cambios en puntos clave, como la entrada del vehículo.

Por esta razón, indicó que el método de legalización pasará a realizarse por medio de agencias aduanales, y para cualquier información o duda puso a disposición el 66 21 81 17 01.

Las oficinas de Odepafa Sonora se encuentran en Juan José Aguirre, número 23, entre Piña y Reyes, en Hermosillo, y el dirigente asegura que seguirán al pendiente de cualquier información respecto al tema.

Sin embargo, también aclaró que las personas podrán continuar en circulación por las vialidades, con su seguro y licencia para evitar problemas.