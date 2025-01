El menor de edad, quien fuera arrollado por una unidad del Transporte Urbano en Hermosillo, está fuera de peligo.

El menor de edad, quien fuera arrollado por una unidad del Transporte Urbano en Hermosillo, se encuentra fuera de peligro luego de ser intervenido quirúrgicamente en el hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Luego de que estuviera bajo supervisión médica, el menor de edad fue retirado de la Unidad de Cuidados Intensivos para ser trasladado a otra área del nosocomio para recibir el tratamiento correspondiente para su recuperación.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (Fgje), Gustavo Rómulo Salas Chávez, comentó que debes ser la Secretaría de Salud quien dé más informes del menor, pero que por lo pronto el pequeño se reporta estable.

“ Nos reportan que salió bastante bien de la intervención. Hoy nos reportaban que parece ser que ya lo sacaron de terapia intensiva y que ya está en piso y que está evolucionando de manera favorable el pequeño, y esperemos que en esa ruta siga, y por supuesto los servicios de salud del estado estamos pendientes de la evolución del pequeño ”, respondió.

Con respecto al chófer, el fiscal agregó que se comprobó que no tuvo responsabilidad en los hechos pues al ser un vehículo en movimiento y en la distancia que sucedieron las cosas, no podría haber frenado a tiempo, además de que el chófer tenía su documentación en regla, no iba a exceso de velocidad y no tenía sustancias externas en su organismo, por lo cual se determinó su inocencia por parte del Ministerio Público.