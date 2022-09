"Médicos especialistas no quieren trabajar en el IMSS": CTM Sonora

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) existe una necesidad por médicos especialistas, los cargos importantes no se procuran y en su mayoría los médicos sonorenses optan por otra vía laboral, antes de aceptar lo que se les ofrece en el instituto médico gubernamental.

Javier Villarreal Gámez compartió que en el 2021 la CTM Sonora había denunciado la falta de 500 médicos, contratando de febrero a marzo más de 300 doctores, pero actualmente existen 385 plazas vacantes.

"Si sacamos cuentas de abril hacia la fecha tenemos 200 plazas vacantes más de las que había en ese mes, o sea que por mes están abandonando al Seguro Social de Sonora 40 médicos especialistas, se están yendo mes con mes, entonces esto es muy delicado" , mencionó el dirigente.

Desde el mes de mayo se reporta que algunas especialidades ya no tienen citas disponibles, se están prolongando las atenciones hasta enero del 2023, situación que es inadmitible por la urgencia de la atención médica especializada.

"Hay médicos especialistas en Sonora pero no quieren trabajar en el IMSS, nosotros estamos aportándole al IMSS cuotas anuales al 100 por ciento y no nos están cumpliendo en esa proporción, por ello nuestro reclamo y nuestro llamado a que se separen la administración del IMSS Bienestar y el IMSS ordinario" , dijo

La confederación muestra preocupación de que la delegada del IMSS ordinario en Sonora se distraiga con los complejos del IMSS Bienestar, pues se hará responsable de ambos.

"Con ello se puede precarizar aún más la calidad de los servicios en el Seguro Social ordinario, porque si la atención en el hospital ordinario fuera la adecuada, estuvieran cubiertas las plazas de los médicos" , indicó Isabel Velázquez, la encargada de bienestar social de CTM Sonora.

"Nosotros estamos viendo que la titular del IMSS ordinario va a ser la directora y por lo tanto se va a enfocar en programas administrativos, no precisamente del IMSS ordinario, hay una falta de coordinación, los médicos no quieren tener ningún cargo administrativo en el Instituto Médico, los que están renuncian a esto porque es demasiada la presión, falta de insumos, falta de coordinación, tenemos meses que no hay un jefe de cirugía y nadie quiere ese puesto porque ellos mismos expresan que no tienen apoyo por parte de la Delegación" , agregó la encargada.

Lo que solicitan en la confederación es que se contraten médicos, así tengan que quitarle recursos obras a nivel federal, al tiempo que exigen que la administración del hospital próximo a inaugurarse en Hermosillo, este separada de la institución médica ya existente.