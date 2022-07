“Me extraña", responde alcalde Javier Lamarque a diputada Margarita Vélez

CIUDAD OBREGÓN, SON.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, respondió al exhorto de la diputada Margarita Vélez de la Rocha y dijo que anteriormente ya había suspendido los eventos donde se involucre el maltrato a los animales.

Me extraña, a ella se le informó que no va a haber ninguna actividad que signifique el maltrato animal, por supuesto que no lo vamos a permitir, desde el inicio que estaba esta inquietud yo giré instrucciones de inmediato para suspender cualquier actividad que pudiera implicar estas acciones”, expresó el presidente municipal.