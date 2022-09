Presentan serie que promueve la no violencia contra la mujer

Una serie 100 por ciento sonorense que promueve la erradicación de la violencia contra la mujer.

Con el fin de transmitir mensajes que ayuden a evitar que mujeres sean víctimas de violencia física y psicológica, presentaron la serie “Mata León”, la cual es producida por el cajemense Óscar Nevárez, quien incluyó talentos sonorenses y locaciones de Ciudad Obregón y Hermosillo.

El director y productor independiente mencionó que este proyecto nació de los problemas de violencia que se han registrado a nivel nacional e internacional, por lo que tuvo la idea de enseñarles a las mujeres sobre la defensa personal ante cualquier agresión.

“La serie de 'Mata León' habla sobre la vida de una muchacha común, pero que desafortunadamente se ve afectada por varios tipos de violencia. Fue creada para concientizar a las mujeres de que sepan defenderse, no sólo hablamos de defensa de golpes, sino de defensa psicológica y emocional que tiene que ver con nuestro entorno”, expresó.

Agregó que esta serie no es con el fin de criticar el actuar de las autoridades, sino de hacerle un homenaje a las víctimas de violencia y capacitar a aquellas mujeres para que trabajen por su misma protección.

“Las autoridades pueden dar muchas soluciones, pero de aquí que eso salga y tenga el efecto necesario, es importante que las mujeres sepan qué hacer por ellas mismas para cuidarse y protegerse, que puedan analizar los detalles y detecten situaciones de peligro”, indicó.

La historia presentada también está basada en el caso de Fernanda Lira, una joven que fue asesinada en Cajeme y que es hija de Nora Lira, líder del colectivo de Rastreadoras de Ciudad Obregón.

La madre de familia, quien apoyó con la grabación de esta serie, consideró la importancia de transmitir un mensaje positivo a las mujeres para que sepan cómo reaccionar ante cualquier situación.

“Cuando Oscar me contacta y me explica su proyecto quise sumarme porque yo pasé por eso con mi hija, ahora como líder del colectivo muchas mujeres se me acercan para decirme la violencia que están viviendo. Ojalá que cuando Fernanda desapareció ella hubiera estado preparada para poder defenderse o escapar, por eso es importante saber cómo reaccionar en una agresión”, agregó.

Cinco capítulos que tienen una duración desde los 10 hasta los 30 minutos ya están disponibles en la plataforma independiente www.muvicine.com, donde los interesados pueden verla de forma gratuita.