Marisela Barboza cumple un mes en huelga de hambre por tarifas de CFE

Marisela Barboza, la usuaria inconforme, de 46 años de edad, reportó para el noticiero EXPRESO 24/7 sentirse bien, sin embargo, su cuerpo ha manifestado ciertos síntomas como dolor corporal, calambres y ritmo cardíaco acelerado.

En protesta ante las altas tarifas de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una mujer, oriunda de San Luis Río Colorado cumple un mes en huelga de hambre.

Marisela Barboza, la usuaria inconforme, de 46 años de edad, reportó para el noticiero EXPRESO 24/7 sentirse bien, sin embargo, su cuerpo ha manifestado ciertos síntomas como dolor corporal, calambres y ritmo cardíaco acelerado.

"El doctor dice que me mira bien, a pesar de que empezó la huelga el día 10 de agosto en el Palacio Municipal a las 12:00 horas", comentó.

La desesperada mujer, realizó un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de que esta manifestación no se trata de un tema político y pide respetar la Constitución y los derechos humanos de los sonorenses

"El calor no se compara con el hambre"

"Nos ponen unos recibos impagables, ¿Qué es lo que quieren? Nos están orillando como ciudadanos a que nosotros perdamos la dignidad, ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué me consiga un hombre? ¿Qué mate o que venda drogas? Quiero ser una ciudadana con una vida digna, lo más digna posible", dijo.

Agregó que, el servicio de energía eléctrica no es un lujo, sino una necesidad, pues vivimos en un pueblo que llega hasta los 48 grados centígrados y ha estado sufriendo calor y hambre "El calor no se compara con el hambre" , indicó.

Te puede interesar Marisela lleva 13 días en huelga de hambre contra la CFE

¿Por qué hacer una huelga de hambre?

Según Marisela, todo comenzó cuando los trabajadores de la CFE se percataron de que del mes de diciembre para atrás, el costo de sus tarifas oscilaba entre 500 y 600 pesos y de enero en adelante pagaba entre 160 hasta los 197 pesos.

"Un día salí de mi casa y miré que estaba el de la luz ahí y me dijo: ¿Usted reportó el medidor?, le dije que no y ellos me cambiaron el medidor. Lo que no sabe la CFE, es que yo estaba usando una freidora eléctrica, porque mi estufa no estaba bien", narró.

Tras el cambio de medidor, Marisela comenzó a tomar la lectura de su consumo de energía y fue ahí donde se percató de que le pusieron el doble del consumo, por lo que interpuso la queja ante la empresa.

"Esto no fue planeado, incluso le supliqué a la CFE para no hacer esto, porque estoy enferma y a la Comisión no le importa nada y yo siempre les he dicho que la CFE no es del gobierno, es de los mexicanos", apuntó.

En cuanto hasta dónde llegará esta manifestación, Marisela Barboza expresó que no tiene idea, sin embargo, no desistirá hasta que la CFE atienda su situación, pues esta protesta atenta su vida y su salud.