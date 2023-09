"Vamos a repetir la hazaña de 2018": Mario Delgado

El dirigente de Morena reconoce que la tarea de mantener unido al partido será un reto que es posible lograr.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados se preparan para obtener el mismo resultado de 2018 en Sonora, en el que se ganó el Congreso, diputaciones federales, Senado y los principales ayuntamientos, asegura el dirigente en el país de este instituto político, Mario Delgado Carrillo.

A nivel nacional, dice, además de la presidencia de la República se van a ganar las nueve gubernaturas y las mayorías en las cámaras legislativas.

En entrevista para EXPRESO, Mario Delgado señaló que luego del proceso interno, Morena resultó fortalecido y con más legitimidad.

Reconoce que en el corto plazo, la tarea de mantener unido a Morena será un reto, que es posible de lograr porque la gente sabe que “estamos viviendo un momento histórico”.

Pregunta: ¿Cómo llega Morena al proceso electoral?

Respuesta: Estamos muy fortalecidos por el proceso interno, porque estos recorridos que hicieron los seis aspirantes por todo el país, por más de 70 días, terminó incrementando la presencia del Movimiento por todo el país. Veíamos eventos con mucha gente, con mucho entusiasmo.

Está medido en las encuestas: La preferencia de nuestro partido se incrementó a nivel nacional. Llegamos además con mucha legitimidad en este proceso en donde la gente decidió, a través de las encuestas, quién debe darle continuidad a la transformación. Parece que si nos comparamos con los de enfrente, que ni siquiera terminaron su proceso, fue un circo, fue una simulación, donde unos cuantos decidieron quién va a ser la candidata, que por cierto hasta las gelatinas se le están haciendo agua, nosotros llegamos en buenas condiciones.

P: ¿A qué aspira Morena en los próximos comicios?

R: Yo creo que sí, estamos muy bien, vamos a ganar la Presidencia de la República, tenemos muchas posibilidades en las nueve elecciones de entidades federativas, seis gobernamos. Esas descuéntalas, que las vamos a ganar y las otras tres que no gobernamos, que son Yucatán, Guanajuato y Jalisco, tenemos muchas posibilidades de triunfo.

Por supuesto nos interesa la mayoría en el Congreso, llevar a cabo el Plan C del que hablaba el Presidente de la República para poder avanzar en la Reforma Electoral, que afiance la democracia en nuestro país, y la reforma en el Poder Judicial, que cada día que pasa se ve la necesidad de tener.

P: ¿En estas elecciones sigue siendo López Obrador su principal activo?

R: Sin duda, es el espíritu de este movimiento, aunque ahora estamos en una transición, donde el Presidente entregó el bastón de mando, que significa el liderazgo y todo el legado de lucha de él a la doctora Claudia Sheinbaum y la gente la eligió para eso.

P: ¿Y una vez que se retire López Obrador?

R: Él lo ha dicho, se retira, nos deja su legado, sus valores, nos deja una vida que ha sido ejemplar.

Ya depende de nosotros qué vamos hacer con ese legado.

Creo que nuestra res ponsabilidad como generación es que trascienda a otras generaciones, es un reto mayor, pero creo que el pueblo de México está listo para ello.

P: ¿Será complicado seguir con la unidad?

R: Sin duda es un reto, pero bastante posible. La gente está politizada y muy consciente. Sabe que estamos viviendo un momento histórico: o sigue la transformación, el gobierno del pueblo y para el pueblo o regresamos al pasado, de corrupción, de privilegios, de saqueo de los bienes nacionales.

La gente quiere que sigan los apoyos para los adultos mayores, las becas para las niñas, niños y jóvenes, la transformación del sector salud y no el privilegio de unos cuantos, que la economía siga como va, esta recuperación del salario mínimo de un 80 por ciento de su poder adquisitivo. Estamos creciendo más que Estados Unidos, tenemos récord en reservas internacionales, no ha habido devaluación, no ha habido gasolinazos, no ha habido aumento de impuestos, no ha habido endeudamiento, no ha habido crisis económicas como se tuvieron en gobiernos neoliberales y se combate a la corrupción.

P: ¿Está de acuerdo en la reelección de alcaldes y diputados en Sonora, es conveniente?

R: La gente lo dirá, nosotros podemos proponer como partido político, pero a final de cuentas van a elecciones y la gente es en la urna donde evalúa la gestión, donde evalúa las capacidades, principios y valores de cada candidato, por eso vivimos en democracia.

P: ¿Cómo le va a ir a Morena en Sonora?

R: Nos va a ir muy bien, creo que vamos repetir la hazaña de 2018 donde ganamos todo, queremos volver a ganar Congreso Local, los principales ayuntamientos, las diputaciones federales, Senado y que Claudia Sheinbaum sea la triunfadora en Sonora.