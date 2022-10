Marco León, ultramaratonista sonorense desde los 16 años

De Hermosillo a Nogales existe una distancia de 275 kilómetros que se recorren en poco más de tres horas si viajas en vehículo, pero existe un ciudadano oriundo de Cananea que realizó el viaje corriendo.

Él es Marco Antonio León López, un sonorense de alta resistencia que comenzó su carrera como atleta desde los 16 años, y a la fecha a roto sus propios récords como lo son correr de Hermosillo a Nogales, de Hermosillo al Pinacate, y su última hazaña, correr 310 kilómetros en el desierto de Yuma en Estados Unidos.

“A los 16 años, yo era una persona que estaba pasadito de peso y no tenía pegue con las chicas, todo mundo me bateaba porque estaba muy cachetón, entonces me comencé a preparar para sentirme bien y verme bien, ahí nació el reto” compartió.

Su gusto por el deporte fue tal que a los 19 años entrenó en el Comité Olímpico Mexicano, con Rodolfo Gómez Orozco, maratonista que representó a México en los años 1970 y 1980.

“Me metí al club Rodolfo Gómez, nosotros entrenamos con un entrenador Polaco, quien ha hecho muy buenos maratonistas, esto lo traigo en la sangre, yo la resistencia la desarrolle corriendo, me hice adicto a la larga distancia”, comentó.

Actualmente Marco tiene 55 años, y en su trayectoría ha participado en el maratón de Boston en 1995, dónde llegó en el lugar número 34, así como el Maratón de la Mula en 2010, el Maratón de Nueva York en 2017 y el Maratón de San Francisco 2020, y aunque su mayor satisfacción no está en la posición en la que llegue, siempre participa con la mentalidad de ganar.

Llevándolo a otro nivel

Marco Antonio ha decidido ponerse a prueba con distintos récords, como lo es correr largas distancias. En 2018, corrió 574 kilómetros en 74 horas desde Hermosillo hasta el Pinacate, en 2019 corrió 260 vueltas en el Autódromo Hermanos RodrÍguez, récord que realizó en 89 horas.

El 11 de agosto de 2021, volvió a correr hacia el Pinacate pero por una ruta más extensa de 554 kilómetros en 54 horas, partiendo del bulevar Solidaridad hasta la caseta de cobro, de ahí pasar por Benjamin Hill, Santa Ana, Caborca y a la biosfera del Pinacate.

De Hermosillo a Nogales recorrió 279 kilómetros en 21 horas, y ahí se desprende una de las historias que más le ha gustado en su actividad.

“En el reto de correr de Hermosillo a Nogales, porque me dio mucho gusto que me tomaran en cuenta elementos de la Sedena y me llevaron un gatorade bien helado, y aparte me llevaron tres mosqueteros congelados, me dio mucho gusto, esto fue en el tramo del punto de revisión, nunca me pararon ni me preguntaron” contó.

Su más reciente hazaña fue recorrer en junio 329 km en 44 horas en el ultra maratón de Yuma, un desierto de Arizona conocido como el valle de la muerte, reto para el que se preparó corriendo en Hermosillo a las altas temperaturas de las 14:00 horas.

“Ahí me fue un poquito mal, no llevaba tenis adecuados y se me calentaron, acabé el recorrido en 49 horas corriendo, ahí muchos corredores han muerto porque el calor es muy extremo, fue otra experiencia para mi vida, pero quiero correr ahí, quiero ganar”, dijo.

Su nueva hazaña será en Puerto Peñasco, dónde este mes de octubre, los días 22 y 23 se llevará a cabo la Gran Carrera del Desierto que está fomentando la Secretaría de Turismo, oportunidad que aprovechará Marco para ser reconocido, pues a pesar de sus grandes hazañas, no es mucho el apoyo ha recibido de ningún sector de la población.