Colectivos, familiares y amigos marchan por desaparecidos en Sonora

"El objetivo es sensibilizar a las personas que saben dónde está una fosa clandestina, dónde están los desaparecidos: que llamen. Una llamada anónima no les cuesta nada. Vean el dolor de una madre que ha luchado por ocho años", comentó Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras.

Madres Buscadoras de Sonora y Buscadoras por la Paz encabezaron este miércoles una marcha pacífica en Hermosillo, para sensibilizar a la población sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada; la marcha inició en la plaza Emiliana de Zubeldía para terminar frente al Palacio de Gobierno de Sonora.

"El objetivo es sensibilizar a las personas que saben dónde está una fosa clandestina, dónde están los desaparecidos: que llamen. Una llamada anónima no les cuesta nada. Vean el dolor de una madre que ha luchado por ocho años", comentó Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora.

La movilización inició alrededor de las 17:30 horas en Hermosillo, con pancartas y consignas; los colectivos de buscadoras y personas solidarias salieron a las calles, para sensibilizar sobre el tema.

Además, Flores Armenta aseguró que lucha por visibilizar al sector de la población que ha sido víctima de desaparición forzada, iniciando por sus hijos.

"Vengo a luchar por mis desaparecidos. Vengo a ser la voz por mis hijos [...] por todos los desaparecidos", dijo previo al inicio de la marcha pacífica.

Es importante recordar que, el colectivo que dirige Flores Armenta fue fundado en año 2019. El día de la conmemoración, por su parte, fue establecido el 21 de diciembre del 2010, por el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces, el tema de la esperanza envuelve cada 30 de agosto.

"Me ven como una esperanza de que un día van a volver a sus hijos. Es mucha gente la que está apoyando en la lucha por buscarlos y encontrarlos", finalizó la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora.

Marchan en Ciudad Obregón

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, decenas de familias de Cajeme marcharon por aquellas personas que desde hace meses o años están desaparecidas.

Los colectivos de Rastreadoras de Ciudad Obregón, Guerreras Buscadoras de Cajeme y ciudadanos en general, marcharon desde el Teatro del Itson hasta Palacio Municipal, cargando una foto del su familiar desaparecido.

Entre lágrimas y gritos de justicia, madres, padres, hermanas, hijos y amigos, expresaron su desesperación por desconocer el paradero de su ser querido, ya que los han buscado en cada rincón del municipio con un resultado negativo.

La líder del colectivo de Rastreadoras de Ciudad Obregón, Nora Lira señaló que este año ya suman 300 personas que se han reportado como desaparecidas ante su agrupación, lo que representa un incremento considerable en comparación con años anteriores.

“Son muchos los desaparecidos, este año se incrementó demasiado, la página de nosotros ha tenido demasiado movimiento. Este es un año donde más caras nuevas han llegado a esta marcha, queremos que esto se calme, no queremos ver a más madres con el corazón desgarrado”, señaló.

Con la voz entrecortada, la integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, Silvia Velazquez hizo un llamado a todas las familias para que se sumen en las búsquedas que cada vez son más cansadas para los colectivos.

“Es algo muy fuerte para todas que cada día seamos más, no se me hace justo que el año pasado éramos la mitad y ahora somos el doble, cómo es posible que vaya en aumento la desaparición de personas y no podamos localizar a nuestros familiares”, expresó.

Guaymas participa en marcha

Con enorme tristeza, pero gran amor en su corazón, el colectivo Guerreras Buscadoras y familiares de desaparecidos de los municipios de Guaymas y Empalme, realizaron una marcha pacífica que inició en calle 17 con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La líder del colectivo, Cinthia Gutiérrez, junto a decenas de madres, hermanas, sobrinas, padres y familias de personas desaparecidas en la región, recorrieron algunas calles del puerto; esta marcha que inició en la calle 17 y Serdán para finalizar en el monumento a la madre que se encuentra en la calle 25 en el centro de la ciudad.

Durante su recorrido, paso a paso lanzaron frases al cielo en una sola voz “¡Porque los amamos los buscamos!”, “¡Ni uno más!”, “¡Hijo escucha tu madre está en la lucha!”, al llegar al monumento a la Madre, ubicado en la calle 25 se enfilaron para colocar cartulinas y lonas con los rostros de sus hijos y familiares desaparecidos sin conocer hasta este día donde se encuentran.

Minutos después, ingresaron a la Iglesia San Fernando para escuchar la misa que ofrecía el sacerdote en ese momento, brindó unas palabras para pedir por los desaparecidos y por sus familiares presentes la tarde de este miércoles orando todos juntos por una misma causa, finalizando de esta manera la marcha.