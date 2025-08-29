Mañana 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada para ello marcharán de manera pacífica y harán velada en diferentes ciudades de Sonora y del país

Colectivos que se dedican a la búsqueda de personas exhortan a la ciudadanía a sumarse a la marcha pacífica que se realizará en diferentes ciudades del estado, para conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada, mañana 30 de agosto.









En sus cuentas oficiales de Facebook, colectivos como Buscadoras por La Paz y Rastreadoras de Ciudad Obregón, han compartido invitaciones para sumarse a la marcha de este sábado que se efectuará de manera simultánea en las principales ciudades de Sonora y del país.









Buscadoras por la Paz indican en su publicación que la marcha será “para levantar la voz con amor, esperanza y dignidad”.









Invitan a las familias con seres queridos desaparecidos y a personas solidarias con esta problemática social.









“Porque la ausencia duele a todas y todos, porque la esperanza nos une y porque la paz se construye en comunidad”, expresan en su invitación.









Mientras que el colectivo de Rastreadoras de Ciudad Obregón, tienen el lema “Alcemos la voz por los que no están”.

¿Dónde iniciarán las marchas?









En Hermosillo, se reunirán a las 5:30 pm en el Museo de la Universidad de Sonora, para dar inicio a las 6:00 pm a la marcha.









En Cajeme el punto de partida será en el Teatro Oscar Russo Vogel a las 5:00 pm y finalizarán en la plaza Álvaro Obregón en donde harán una velada. El código de vestimenta es portar camiseta negra por el luto nacional por las personas desaparecidas, llevar fotografía de una persona reportada como desaparecida y una veladora.











