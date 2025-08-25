El próximo 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada y el colectivo invita a la ciudadanía a salir a marchar para pedir justicia y empatizar con familiares de personas desparecidas

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Nogales, Guadalupe Ortiz, dijo a e Media que realizarán marcha que se realizará el sábado 30 de agosto de 2025 con motivo del Día Internacional de la Desaparición Forzada.









La marcha es en apoyo a todas aquellas personas que por una u otra razón no se encuentran con sus seres queridos. La declaración busca fomentar la empatía con el dolor de las familias afectadas por desapariciones forzadas Guadalupe Ortiz

líder de Madres Buscadoras de Nogales









La marcha tendrá su punto de salida en la Farmacia San Jorge, contra esquina del Hotel Fray Marcos, a las 17:00 p.m. La líder del colectivo lanzó una invitación a los participantes a llevar cartulinas, lonas, matracas, bocinas, carros, carteles y otros elementos que hagan alusión a la desaparición forzada.









"Todos los movimientos y organizaciones que deseen unirse a esta marcha están cordialmente invitados" agregó.









Según la declaración de Guadalupe Ortiz, líder del colectivo Madres Buscadoras de Nogales a e Media, la marcha busca unir a la comunidad en solidaridad con las familias de personas desaparecidas.









Se enfatiza la importancia de ser empáticos con el dolor ajeno y de actuar ante estas situaciones. El mensaje es claro: "No nos cansaremos y buscaremos hasta encontrarlos".









"Se invita a todos a difundir este mensaje para que el día de la marcha se note el apoyo a aquellos que ya no están" recalcó.









La información sobre la marcha ha sido compartida a través de diversos medios y perfiles de noticias locales en Nogales, Sonora, y otras regiones.









"Reiteramos la invitación a la comunidad a participar y a difundir el mensaje para lograr una mayor visibilidad y apoyo en la marcha del 30 de agosto" compartió Ortiz.












