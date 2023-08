Vincular Sonora al auge de Arizona es parte de su prosperidad: Ebrard

"Estoy optimista sobre el futuro del estado y les reconozco mucho el esfuerzo que han hecho para construir lo que hoy tienen. Necesitan apoyo y es lo que pienso que debemos hacer".

La prosperidad de Sonora está anclada hacia el futuro en tres puntos, según la visión del excanciller Marcelo Ebrard: vincular a la entidad con el auge de Arizona; respaldar la apuesta económica del gobernador Alfonso Durazo en los semiconductores, e incrementar la capacidad de investigación de las fiscalías, con tecnología para combatir la inseguridad.

El tema de migración no se acabará, porque Estados Unidos requiere mano de obra; la solución está en que lo reconozca, así de simple, dijo, y le preocupa de Sonora la seguridad y un mayor apoyo para las mujeres.

En su primera visita al territorio sonorense como aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, Ebrard afirmó sentirse respaldado por la militancia del norte del país, por lo que tiene la seguridad de que tendrá el mejor lugar en las encuestas que se realizarán al finalizar el proceso interno de Morena. “En Sonora vamos adelante”, aseguró.

Durante la entrevista exclusiva para EXPRESO, en su visita a Ciudad Obregón, el ex canciller resaltó su apoyo a las mujeres del país y dio a conocer los programas que se van a implementar para brindar mayor seguridad y bienestar a la población mexicana.

PREGUNTA: ¿Cuáles son las preocupaciones de Marcelo Ebrard aquí en Sonora?

RESPUESTA: Pues la preocupación principal sería respaldar el crecimiento económico del estado. Yo creo que tiene una oportunidad muy grande con Estados Unidos ahorita; Arizona va a tener un auge, hay que vincularlo, hay que tener parte de esa prosperidad aquí. La otra preocupación es la que tiene que ver con la inseguridad, que en todo el país es un tema de preocupación, y el otro es en particular lo que tiene que ver con la situación de la mujer. Ya presentamos el pasaporte violeta; esto significa que el objetivo de los próximos años de la Cuarta Transformación es que las mujeres no estén solas, que estén acompañadas, que realmente hagamos un esfuerzo extraordinario.

P.- ¿Cómo aterrizaría los programas del plan Angel y Jefas de Hogar aquí en Sonora?

R.- Jefas de Hogar es un programa para respaldar con 3 mil pesos al mes a las mujeres que mantienen su familia. Ellas tienen muchos roles, son papá, mamá, trabajan, en fin, tienen que hacer todo eso, es muy pesado; entonces, parte del apoyo es que el siguiente programa social sea que a las jefas de hogar les respaldemos; son millones de hogares que están así. Lo aterrizaríamos haciendo el registro determinando y las reglas de operación para que no haya discrecionalidad, no sea de corto plazo y se tiene que instrumentar a partir de 2025. El plan Angel es tecnología, reforma del Poder Judicial, pero, sobre todo, la tecnología que he visto en todo el mundo, esta funciona si la sabes usar. Cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, puse 15 mil cámaras, traje los primeros drones, hicimos muchas cosas, entonces la Ciudad de México se hizo más segura. Entonces, hay que hacerlo en todo México.

P.- ¿Habría otro tipo de programas que se pudieran implementar, además de estos que ha anunciado en materia de seguridad?

R.- Aumentar la capacidad de investigación de las fiscalías; tienen poco personal y no tienen a veces la tecnología para poder dar los resultados. Entonces tenemos que hacer crecer su capacidad instalada, necesitamos meter un programa a nivel secundario porque ahí es donde la delincuencia nos está haciendo un daño grave.

P.- En Sonora ¿qué es lo que considera que hace falta o cuáles son los municipios que necesitan más apoyo?

R.- Yo pienso que el esfuerzo que está haciendo el gobernador Alfonso Durazo es un esfuerzo importante y que lo que necesitaríamos hacer es respaldarlo, es decir, dejar de pensar en que todo lo vamos a resolver nosotros allá en el centro; y también entender que necesitas respaldar las iniciativas locales que hay, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. De los municipios he escuchado diferentes propuestas que tienen, algunas muy específicas, son válidas, para trabajar todo lo que es agua, calidad de vida, sistemas de movilidad en combinación con la autoridad local, en síntesis, respaldar las iniciativas locales en el Gobierno federal a una escala cada vez mayor.

P.- Desde su experiencia como canciller, ¿cómo se podría mejorar la problemática migrante en Sonora?

R.- Estados Unidos va a tener migración sí o sí todos los años que sigan, por una razón, porque no crecen demográficamente. Estados Unidos está creciendo .3, casi nada, México está creciendo 1, el mundo está creciendo en promedio 1 o 2. Cuando digo .3 quiere decir que ellos necesitan cada año más de un millón de personas y va a ir creciendo, un millón y medio, dos millones, tres millones, para mantener su economía. Entonces, ellos saben que sí o sí necesitan migrantes. ¿Qué caso tiene todo este populismo derechoso de que los migrantes les hacen daño? Eso es pura mentira. Lo que hemos dicho es, ¿por qué no hacen un sistema en donde le ahorran a la gente el calvario que tiene que pasar y luego todavía los tengas en Estados Unidos sin derechos? Tienen 12 millones de trabajadores mexicanos sin derechos, no es cualquier cosa. Esa es la lucha de México.

P.- Y las condiciones económicas de Sonora ¿cómo se podrían mejorar y qué herramientas tiene la entidad para lograrlo?

R.- Yo creo que la apuesta económica de Sonora, que actualmente está implementando el gobernador Alfonso Durazo, es acertada, que es vincularse a los semiconductores. El clúster va a estar en Arizona; de hecho ya están en obra, es una cantidad de dinero estratosférica. La intención es que México pueda hacer tramos, partes de esos semiconductores. Para darse una idea, un vehículo nuevo tiene 75% de semiconductores de todo lo que necesites, porque el vehículo eléctrico tiene 14 piezas del motor y todo lo demás son semiconductores.Necesitamos hacer alguna parte aquí en Sonora. También ampliar el puerto de Guaymas como alternativa para el tema de saturación de los puertos que dan al Pacífico, Los Ángeles, en Estados Unidos, para que entren por Guaymas y vayan hacia Nogales. Yo creo que también es acertada esa apuesta y se están haciendo las carreteras correspondientes. En los próximos años habría que mantener el esfuerzo honesto para que rinda sus frutos y también la expansión de la energía solar para Sonora.

P.- ¿Cómo percibe a la militancia de Morena en la entidad?

R.- Pues vamos ganando las encuestas aquí, las que tenemos, vamos adelante en el estado de Sonora, afortunadamente. Tengo que corresponder a ese interés. Pienso que en este estado tenemos una muy grande posibilidad de tener éxito en los próximos años y yo veo que hay un apoyo importante para nosotros.

P.- ¿Y a la oposición cómo la ve?

R.- Habrá que ver cómo se organizan, porque ahora ya se están peleando por las firmas. Hay que dejarlos que se entretengan, a ver qué siguen haciendo.

P.- ¿Algo más que desee agregar?

R.- Estoy optimista sobre el futuro del estado y les reconozco mucho el esfuerzo que han hecho para construir lo que hoy tienen. Necesitan apoyo y es lo que pienso que debemos hacer.

El aspirante representar a Morena por la Presidencia de la República inauguró la primera Casa Violeta del país en Ciudad Obregón, donde se atenderá a mujeres que sufran algún tipo de violencia, pero también para las que requieren servicios de salud y bienestar.