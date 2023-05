"Hay que tomar el tren que ahí viene y tendremos éxito": Marcelo Ebrard

El canciller habló de su nuevo libro en exclusiva para EXPRESO.

México se encuentra ante una gran oportunidad de potencializar sus capacidades, pero “debemos subirnos a ese tren”, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Hace una analogía sobre su aptitud para conducir en ese sentido a México: “ Vamos a suponer que necesitas una operación, lo que haces es revisar currículums y preguntar a alguien en quien confíes, qué experiencia tuvo; si eso es para una operación de corazón imagínate para dirigir a un país ”.

En entrevista exclusiva para E XPRESO, el también aspirante presidencial habló sobre el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional y de su libro “El Camino de México”.

Considera que desde el momento en el que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, decidió que el candidato surgiera de una encuesta estableció un piso parejo en la contienda.

Marcelo Ebrard Casaubón estuvo en Hermosillo, Sonora, para dar cumplimiento a una agenda que, entre otras cosas, incluyó su participación en la jornada de actividades del jueves de la Sesión del Subcomité de Acuicultura de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO); así mismo, se reunió con simpatizantes y miembros de la agrupación “Todos Con Marcelo” en un centro de convenciones, donde expuso aspectos de su libro “El Camino de México”.

¿Cuál es el camino que debe seguir México, va bien así o debe dar un viraje?

"El Camino de México" es un texto que yo elaboré. México tiene frente a sí entre 10 y 15 años que definirán su historia posterior. Y son 10 a 15 años muy favorables, como se ven. La visión global sobre México es que es un país envidiable en todos los sentidos y que va a tener éxito va a tener buenos resultados en todos los años.

¿En qué lo ves esto? Lo ves en la fortaleza de la moneda, en las inversiones. En este momento nosotros tenemos un registro de alrededor de 400 empresas en vías de instalarse en México.

México va ahí, pero necesitamos estar preparados para que el tren no se nos pase.

En otros momentos de la historia se nos ha ido el tren, por ejemplo, cuando empezó la Revolución Industrial, porque nos la pasamos en guerras intestinas y en vez de tener un primer ferrocarril en México en 1836, lo tuvimos en 1874. Hay que tomar ese tren que ahí viene y tendremos éxito.

En función de esa reflexión digo ¿y por qué pienso yo que lo puedo hacer o puedo contribuir porque es un trabajo de todo el país, pero por qué pienso yo que puedo coordinar o facilitar y contender por la Presidencia para lograr ese objetivo?

En el libro cuento quién soy, en qué me ha ido bien; que me han perseguido; todo lo que he vivido en 42 años, que me llevan a decir ciudadano, ciudadana, este libro es para que te formes una opinión y sepas por qué razón puedo hacer ese trabajo.

¿Qué ven desde el exterior de México y aquí no estamos viendo?

Tienen una visión más positiva de lo que normalmente tenemos acá, lo cual es normal. Estamos en medio del bosque y ellos a lo mejor ven el bosque de lejos.

¿Qué ven como perspectiva? Un país con 29 años de promedio; un país con 1% de crecimiento demográfico, está bien, porque hay muchos países que tienen problemas de población. China, Japón y Europa tienen problemas. Nosotros no, no tenemos ni exceso ni falta.

México es el principal exportador a la economía más grande del mundo que es Estados Unidos por encima de China y Canadá; tiene muchas de las plantas más productivas que están en México, ejemplo, Ford que está en Sonora; Safran, la empresa francesa que hace las turbinas de los aviones; me dice el CEO (de Safran) “ustedes son el número uno”.

Tienes un número muy bueno entre deuda e ingreso, de hecho es el mejor número de todo el Continente Americano. Somos los que debemos menos y nuestros ingresos están subiendo, por fortuna.

Con todo eso tu promedio de escolaridad va a llegar a 10 años, tenemos que llegar a 12. Con todo eso: litoral, puertos, ahora vas a tener el sur del país conectado con Asia también; ven a México con un potencial muy grande.

Me decía el canciller de Emiratos Árabes Unidos en la reunión del G-20: “ustedes son la nueva frontera. La nueva frontera de producción, de inversión, la nueva frontera económica y queremos tener buena relación o acercarnos a ustedes”.

¿Qué expectativas hay sobre el nearshoring? ¿No se le está apostando demasiado?

Tenemos que tener en cuenta de no caer en una idea de una solución milagro, es decir, sobredimensionar. Pero sí es una buena oportunidad.

Yo diría lo siguiente para ser más claro: Cuando vas a navegar, el 40 por ciento de tu tema para ver si vas a llegar a un punto es cuál va a ser el clima.

Pero el 60 por ciento es lo que tú haces con tu barco, cómo lo tripulas, si está bien mantenido, cómo lo diriges, es muy importante tener el 40 por ciento a favor, pero nos falta el 60. Y en este caso es igualito.

Tenemos un montón de cosas qué hacer, ejemplos: nuestras universidades en México, si las comparas con el ranking internacional, estamos muy abajo. La Universidad Nacional Autónoma de México, depende el ranking, siempre será del lugar 120; y la que sigue está en el 500. Pero el promedio nuestro estamos abajo de mil.

Eso lo tienes que modificar sí o sí, no tenemos por qué conformarnos con esos números y no vamos a tener éxito si no nos movemos.

Como eso, una serie de materias que tenemos que ver y resolver, pero en esencia es el 40 por ciento que necesitas para tener éxito, lo tienes a favor ahorita, por eso soy optimista.

Ebrard Casaubón, quien entre otros cargos se ha desempeñado como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Secretario de Seguridad Pública de la capital del país, asegura que en su libro “El Camino de México” trata de exponer su trayectoria, y con ello convencer que tiene la capacidad para enfrentar los retos que tiene el país.

Relata que trabajó en la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo de 1985 y participó en la pacificación de Chiapas luego del conflicto de 1994. También menciona que en la contienda del año 2000 optó por declinar a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Esos momentos de su intervención en la vida pública, señala, los aborda en su libro.

¿Marcelo Ebrard tiene la capacidad para dirigir a México?

En libro, vamos a suponer que necesitas una operación, lo que haces es revisar currículums y preguntar a alguien en quien confíes, qué experiencia tuvo.

En este caso, si eso es para una operación a corazón imagínate para dirigir a un país. Nos tenemos que informar de qué estamos hablando.

Dije esto nada más lo puedo hacer yo, me tengo que someter a consideración de las personas.

Empecé en la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo. En un año se hicieron aproximadamente 90 mil viviendas; la guerra en Chiapas, hubo 300 muertos, pudo haber miles.

En el triunfo de López Obrador en la Ciudad de México, decliné por él para ayudarlo, consideré que era una de las personas con mejores condiciones para llegar.

El desafuero de López Obrador, era secretario de Seguridad de la Ciudad de México con uno de los mejores resultados del siglo y los consolidamos cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Conseguí las vacunas para el Covid; fui a negociar con (Donald) Trump para que no pusiera aranceles.

¿Y cómo ve los factores decisivos, por ejemplo ve un piso parejo?

Primero reconozco que el Presidente ya dijo "no voy a ejercer mi influencia en favor de alguien", tenía derecho a proponer, pero no lo hizo así y se pronunció por la encuesta.

Yo estoy proponiendo tres cosas para ese proceso.

Primero: Que la encuesta sea una sola pregunta muy clara, por ejemplo ¿quién quieres que sea (el candidato o candidata); que sea una encuesta confiable, algo razonable, quien la va a realizar, que podamos tenerle confianza, si no, pues no tiene ningún sentido.

Segundo: Que haya debate. Todos los que participamos somos cercanos a López Obrador y somos parte de la 4T, pero qué piensa cada uno sobre cada tema.

Tercero: Que nos separemos del cargo en cuanto nuestro partido nos diga la encuesta será tal día, se separan del cargo y dedíquense a hacer su precampaña.

Ha dicho que hay guerra sucia, ¿hay condiciones para que no haya?

Es muy difícil saber quién la promueve, hay bots, es lo que he observado y otros también, lo que tendríamos que acordar es cómo podemos protegernos de ese tipo de actividades; luego los enemigos están en otro país.

Marcelo Ebrard asegura que a Sonora le va a ir muy bien toda vez que “nos vamos a organizar mejor”.