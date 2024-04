Beltrones, comprometido a recuperar apoyos para todos los sectores

Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado por Sonora, se comprometió a recuperar desde la cámara alta los programas para la salud, el agro, pesca y minería sonorense e impulsar el orden para La Paz.

En un encuentro con representantes de diversos sectores de la sociedad, el candidato al Senado de la República por el estado de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, hizo un llamado a la acción y expresó sus compromisos para el futuro legislativo durante una reunión que convocó gran interés entre los asistentes.

Entre los presentes se encontraban jóvenes, empresarios, ganaderos, agricultores, padres de familia, estudiantes y profesionistas, quienes escucharon atentamente las propuestas del candidato. Beltrones instó a la ciudadanía a manifestarse y ejercer su voto el próximo 2 de junio con el objetivo de remover a un gobierno que, según sus palabras, no escucha, no atiende y no entiende las necesidades de los sonorenses.

Durante su intervención, el candidato hizo hincapié en la importancia de mejorar la representación de Sonora tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, asegurando que desde estas instancias buscará ser un digno representante de los intereses de los sonorenses. Criticó además la actuación de los actuales legisladores federales, a quienes acusó de priorizar los intereses del presidente por encima de los de su Estado.

Beltrones Rivera también se refirió a las deficiencias del gobierno actual en temas de seguridad, salud, educación y apoyo al campo. Destacó la necesidad de un cambio político que garantice medicinas gratuitas, escuelas de tiempo completo, estancias infantiles y seguridad en las calles.

Durante el encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes y propuestas. María Fernanda Bernal Chávez, estudiante de Derecho, expresó su preocupación por la seguridad en las calles, especialmente para las mujeres. Beltrones respondió asegurando que se necesitan políticas efectivas y criticó la estrategia actual, afirmando que "la estrategia de abrazos ha sido un fracaso" .

Por su parte, Gustavo Camou Luders, productor ganadero, solicitó políticas que den certidumbre y apoyo al campo, mencionando la crisis financiera que enfrentan los ganaderos y productores debido a la eliminación de programas gubernamentales. Beltrones se comprometió a trabajar para recuperar dichos programas y garantizar la rentabilidad y producción de alimentos en el campo.

Manlio Fabio Beltrones, en su encuentro con la sociedad civil, destacó la importancia del cambio político y se comprometió a impulsar desde el Senado acciones concretas para mejorar la situación en Sonora en temas cruciales como seguridad y apoyo al campo.