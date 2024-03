Volveré a ser un gestor de progreso para Agua Prieta y Sonora: Beltrones

El candidato ratificó su compromiso de seguir gestionando recursos para infraestructura pública en los municipios.

El candidato al senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, Manlio Fabio Beltrones, reafirmó su compromiso con los habitantes de los municipios de Agua Prieta y Naco, destacando la importancia de su palabra como gestor para atender los problemas y necesidades de seguridad, salud e infraestructura para el desarrollo social en estas localidades, tal como lo hizo en el pasado.

Durante su gestión como diputado federal en el periodo 2012-2015, Beltrones destinó más de 352 millones de pesos del Presupuesto 2013 para pavimentaciones de concreto hidráulico, incluyendo Agua Prieta, donde se pavimentaron más de 1 millón de metros cuadrados.

El candidato ratificó su compromiso de seguir gestionando recursos para infraestructura pública en el municipio, recordando la ampliación de cruces fronterizos y otras obras que aún están vigentes gracias a su labor anterior.

“ De lo que me siento más orgulloso es cuando estuve ahí (en la cámara de diputados), pudimos gestionar enormes recursos para Agua Prieta y para muchos lugares de Sonora, porque qué importa quién esté al frente de la presidencia municipal, sea el PAN, PRI o PRD, lo que importa es que luchemos por Sonora y por todos los municipios ”, expresó.

Entre los logros mencionados por Beltrones se encuentra el programa de pavimentación con concreto hidráulico y la regularización masiva de viviendas, en colaboración con el entonces alcalde Leonardo Yáñez Vargas.

El candidato destacando la necesidad de corregir las deficiencias que se tienen actualmente en temas como seguridad, salud y educación, desde el senado y la Cámara de Diputados.

La reunión convocada por Beltrones registró un lleno total, con la presencia de diversos sectores de la sociedad, incluyendo jóvenes universitarios, emprendedores, ex alcaldes, ex diputados, empresarios, y destacadas figuras como el ex senador y ex alcalde Leonardo Yáñez Vargas, así como la ex legisladora panista María Viola Corella Manzanilla y el ex cónsul y embajador de México en varios países, Edgardo Flores Rivas.