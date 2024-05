"Vamos a rescatar el Seguro Popular": Beltrones visita la Nuevo Hermosillo

El candidato al Senado escuchó las problemáticas que atraviesan los vecinos de la colonia referentes al sistema de salud.

En una reunión con vecinos de la colonia Nuevo Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado, criticó las políticas de salud del actual gobierno de Morena, comprometiéndose a restaurar el Seguro Popular y asegurar una cobertura universal de salud para los sonorenses.

El encuentro, que contó con la presencia de Luis Miguel 'Cuate' Vargas, candidato del distrito local, se centró en escuchar a las problemáticas que padecen los habitantes de la colonia referentes al sistema de salud.

“ Este gobierno de Morena quitó el Seguro Popular y al quitarlo empezó a negar los medicamentos que necesitaban; antes o te lo daban en el IMSS o en un hospital o te lo pagaban para ir a uno privado para que no les costara ”, señaló Beltrones.

Las historias compartidas por los residentes destacaron la gravedad de la situación; Sandra Luz López Mendoza y Gabriela Contreras, ambas beneficiarias pasadas de la Fundación Beltrones, contrastaron sus experiencias positivas bajo el antiguo sistema con las dificultades actuales para recibir diagnósticos y tratamientos a tiempo.

Por otro lado, Silvia Irene Quiñonez, jefa de familia y empleada de una maquiladora, compartió su lucha para conseguir atención médica adecuada para su hijo, quien recientemente fue operado de otitis crónica después de una espera de cuatro años.

“ El Seguro está en decadencia, logramos que lo operaran después de 4 años de estar correteando una cirugía donde me trajeron en miles de vueltas, algunos estudios tuvimos que pagarlos nosotros, ahora me dicen que no hay otorrino y que si quiero me ponen una cita para el 30 de septiembre para retirarle los puntos, no puedo esperar tanto ”, dijo.

El encuentro también sirvió para reconocer las contribuciones pasadas de Beltrones a la colonia durante su mandato como Gobernador, incluyendo programas de escrituración de viviendas y la construcción de escuelas y parques recreativos. Se propuso además que un parque local lleve el nombre de Mónica Félix, en honor a la periodista televisiva fallecida en 1991 que jugó un papel crucial en la creación de infraestructuras educativas.