Manlio Fabio Beltrones se compromete en recuperar apoyos al campo sonorense

El Candidato al Senado calificó como 'política criminal' la desaparición de programas de apoyo al campo mexicano.

Los usuarios del Distrito de Riego del Río Mayo, que aglutina a más de 11 mil productores agrícolas en Sonora, expresaron su sentir de abandono por parte de los gobiernos federal y estatal actuales, por lo cual solicitaron a Manlio Fabio Beltrones, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México al Senado, intervenir para gestionar el retorno de programas de apoyo al campo en la región.

Beltrones Rivera destacó la importancia de respaldar este sector, del cual dependen miles de familias en municipios como Navojoa, Etchojoa, Villa Juárez, Huatabampo y del Fuerte Rio Mayo. Calificó como "política criminal" la desaparición de programas como ASERCA y Procampo, fundamentales para la comercialización y el respaldo financiero en el campo mexicano.

“ Queremos hacer equipo, no vengo a hacerles promesas y sí el compromiso junto a nuestra candidata a la diputación federal, Lupita Soto, para desde el Congreso y el Senado atenderlos y defenderlos. Que me acepten como parte de su equipo, yo se dar resultados, a eso me he dedicado siempre ”, dijo.

Aseguró que una vez concluyan las elecciones el 2 de junio se pondrán a trabajar en la agenda de los productores para recuperar los programas de agricultura por contrato, reconversión de cultivos, tecnificación de riego, cartera vencida, apoyos emergentes para cultivos como el trigo, cártamo, ajonjolí y lo referente a la comercialización y el financiamiento.

" Nosotros sí los escuchamos y sí los entendemos, hemos dado resultados en el pasado y no será la excepción ahora ", dijo el candidato a la cámara alta.

Demandan atención y gestión de recursos

En el encuentro celebrado en las instalaciones del distrito de riego Río Mayo, productores manifestaron su enojo y frustración al no ser escuchados por ninguna autoridad y confiaron que Manlio Fabio Beltrones pueda ser el aliado que necesitan desde el Senado para ser atendidos

“ Ocupamos gente en el Senado y el Congreso para traer presupuesto al sector agrícola de Sonora ”, manifestó Israel Cárdenas Atienzo, miembro del Distrito del riego del Río Mayo.

En ese sentido Álvaro de Jesús Robinson Bours reconoció una triste realidad en el campo sonorense.

“ No hemos sido atendidos como agricultores, los números no mienten cada vez importamos más y estamos produciendo menos. Estamos al borde de la muerte si seguimos así, necesitamos legisladores que si le muevan a las comas y vean por nosotros ”, expresó

Secretaría desmantelada

Adrián Yepiz Palomares, miembro del distrito de riego, señaló que la Secretaría de Agricultura que los atendía está totalmente desmantelada y no se tiene el mínimo interés del gobierno en el campo.

“ Nos miran de una manera burlesca, se ríen de nosotros cuando hacemos peticiones ”, resumió Yepiz Palomares, agregando que la política de este gobierno ha debilitado a los distritos de riego y otras instancias como Conagua.

Tanto Beltrones Rivera como la candidata al Congreso por el distrito 07 Lupita Soto Holguín y los liderazgos del Distrito acordaron reunirse posteriormente para dar seguimiento a esta agenda de trabajo de todos los temas planteados en esta reunión de trabajo.