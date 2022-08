¿Qué hacer si eres testigo de maltrato animal en la ciudad?

Tras la aprobación de la Ley de Protección Animal en Sonora, las denuncias por maltrato animal han incrementado propiciando que se tomen medidas penales más fuertes tales como la cárcel.

En entrevista con el noticiero "Expreso 24/7", Sharon Deniss, presidente de la asociación, "Misión 4 patas", habló sobre los delitos que deben clasificarse como falta administrtiva y aquellos que deben ser denunciados directamente al ministerio público.

En el caso de los primeros, clasificados como "falta administrativa", explicó Deniss, la vida de los animales no es expuesta como tal pero entre ellos se encuentran faltas como tenerlos amarrados, no alimentarlos, no darles agua o no proporcionarles atención veterinaria en caso de necesitarlo.

Estas denuncias pueden realizarse, según puntualizó Deniss, desde las 8 de la mañana a 3 de la tarde en el centro de atención animal canina y felina del estado o en dado caso a través de la aplicación del gobierno municipal.

Por otra parte, las denuncias que deben realizarse directamente al ministerio público son aquellas en las que la vida de la mascota sí se encuentra expuesta y existe violencia física de cualquier tipo incluyendo el mismo fallecimiento.

A diferencia de las faltas fiscales, las denuncias hechas al ministerio público se castigan penalmente con carcel y las llamadas como en el primer caso no son válidas.