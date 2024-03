Lula Robles lidera un negocio con más de 50 años de historia

El Mezquite Sombreros, con 56 años de historia, no solo ha superado los desafíos económicos del país sino también la discriminación de género.

Lo que en sus inicios fue un préstamo familiar para el día de bodas, ha florecido en un negocio próspero liderado por mujeres durante más de cinco décadas.

El Mezquite Sombreros, con 56 años de historia, no solo ha superado los desafíos económicos del país sino también la discriminación de género.

Lourdes Robles López, actual encargada de Marketing e Innovación en El Mezquite Sombreros, comparte la inspiradora historia detrás del emprendimiento familiar. Su abuelo, con la visión de empoderar a sus hijas, financió a Victoria López Arriaga para establecer el negocio, con la condición de devolver el dinero gradualmente.

En los años 90, la evolución económica llevó a El Mezquite Sombreros a especializarse en la venta de un solo producto: sombreros. "La ventaja de ser mujer es que somos mega versátiles, cambiamos inmediatamente el chip", señala Lourdes, haciendo hincapié en la capacidad de adaptación de las mujeres a los cambios.

Sin embargo, 'Lulú', como la conocen cariñosamente, reconoce que no todo fue sencillo. Enfrentó resistencia de quienes no querían ser atendidos por una mujer. A pesar de los desafíos, la perseverancia y habilidades comerciales de Lourdes fueron fundamentales para superar obstáculos y establecerse como referente en la industria de sombreros.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Lourdes Robles López envía un mensaje alentador a las mujeres emprendedoras, instándolas a trabajar en sí mismas, a aprovechar al máximo sus habilidades y a recordar que la maternidad y el matrimonio son elecciones, no mandatos. La historia de El Mezquite Sombreros es un testimonio de resiliencia y empoderamiento femenino que inspira a las generaciones futuras.

¿Cuál es tu filosofía?

?Siempre he comparado el pensamiento de nosotras con el de un camaleón, este no va a ir a luchar contra el más grande, sino que se va adaptar, se va a camuflajear para estar en el entorno, lo que necesite cambiar lo va a hacer para poder sobrevivir.?En aquellos años las mujeres no estaban tan comprometidas con los negocios de los maridos, no sabían cómo generar el dinero, hoy vivimos una realidad totalmente diferente?

Cuéntanos alguna anécdota de tu trabajo.? En una ocasión un cliente me dijo ‘¿irás a poder con la horma?’ si los podemos parir oiga, ¿porque no vamos a poder con una triste horma?”?

¿Qué opinas de las mujeres en los negocios??

Los negocios no tiene género porque los números son fríos, son negros o rojos y estar en números rojos no es padre ni para los hombres ni para las mujeres. Los negocios no son pila del agua bendita, son negocios, el dinero es dinero, punto"