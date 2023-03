Patrones no se deben meter en el tema de propinas de trabajadores: Ríos

La Socia Titular del Bufete Jurídico Ríos Aguilera se enlazó durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss para compartir algunos datos de la ley que protege a trabajadores del sector hotelero, restaurantero y de bares.

Ximena Ríos del Bufete Jurídico Ríos Aguilera compartió en la cápsula de Conociendo la Ley 24/7 las leyes que defienden a los trabajadores de este sector, en el que los patrones en ocasiones toman las propinas como el sueldo de los trabajadores, y no tiene que ser así.

“La Comisión Nacional de Salarios es la que fija los salarios mínimos que se tienen que pagar a los trabajadores, este artículo se incluyó porque algunos patrones, incluso trabajadores, piensan que no hay necesidad de que se pague un salario, sino que el salario es la propina, por eso vieron importante que se incluyera este artículo, porque independientemente de las propinas que reciban los trabajadores, sí hay un salario establecido para cada uno de los puestos de restaurantes y bares” , comentó.

Según datos de Ríos, en México hay 2 millones de empleos en el rubro de restaurantes, y la ley establecida actualmente mide que el salario mínimo para trabajadores de este rubro ronda entre los 215 y los 250 pesos, un salario diario que se tiene que hacer, con independencia de que se paguen las propinas.

Una ley que no siempre se respeta

“Esto se estableció desde 1988, pero hay patrones que siguen pensando que no es necesario que se les pague un salario, que sólo con la propina y que no hay necesidad de más. La propina es dinero que el cliente da voluntariamente, porque no es obligatoria, y la Ley establece que los patrones no se deben meter en el tema de las propinas de los trabajadores, es decir, no pueden reservarse una parte ni pueden decidir cómo administrar esas propinas, debe ser totalmente administradas por los trabajadores de la empresa” , agregó.



Los trabajadores de un restaurante o bar deben decidir cómo se manejarán las propinas, agregó que la propina es un integrante del salario para casos indemnizatorios, por ejemplo, si a un mesero lo corren de su lugar de trabajo y ganaba 300 pesos diarios, pero 1 mil pesos de propinas, su salario diario integrado es del 1 mil 300 pesos diarios.

“Los trabajadores tiene derecho a la alimentación, así como las trabajadoras del hogar, tienen derecho a recibir una alimentación que sea sana, abundante y nutritiva, y hay una obligación especial para los trabajadores que es atender con esmero y cortesía a la clientela; también hay una multa a los patrones que se estén queriendo quedar con las propinas o que estén queriendo pagar únicamente lo que se recibe de propinas” , finalizó.