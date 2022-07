"Los módulos de Repuve se han convertido en un changarro": Condefa

HERMOSILLO, SON.- "Hemos dicho y denunciado que los módulos de Repuve se han convertido en un changarro", declaró Omar Lugo Patrón.

Tras una investigación de ‘coyotaje’ en Sonora, realizada por el Periódico EXPRESO, el dirigente de Condefa expuso que ellos ya habían denunciado este tipo de prácticas ilegales, pues las habían detectado en algunos municipios de Sonora, sin embargo ahora se suma la capital sonorense a la lista. Así lo compartió en la edición matutina de Expreso 24/7, en entrevista con el conductor y periodista Marcelo Beyliss.

"Fuimos la única organización que denunció (el 'coyotaje'). Ahora vemos más amplio el espectro de corrupción que se está dando dentro del proceso. Denunciábamos irregularidades en Nogales, Obregón, Agua Prieta, y ahora vemos también en Hermosillo estas cosas y la autoridad no ha tomado cartas en el asunto", recordó.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de Repuve en Sonora, Lugo Patrón no dudó en señalar que los coordinadores de los módulos para regularizar vehículos de cada municipio podrían estar coludidos en las actividades del 'coyotaje'.

"Puede ser que sean parte de eso, puede ser un supuesto, porque si tú ves que está pasando una situación y no la atiendes como autoridad, pues eres parte de lo que está sucediendo. La otra es que definitivamente no tengan conocimiento y no sepan lo que están haciendo", agregó.