La legisladora sonorense señaló que el entorno de certidumbre jurídica y el fortalecimiento industrial han consolidado al país como destino confiable para la inversión.

Al término de la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, la senadora por Sonora, Lorenia Valles Sampedro, destacó que México avanza por la ruta correcta en materia económica, con resultados tangibles que benefician directamente a las familias mexicanas.

Valles subrayó que, durante el primer semestre de 2025, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un máximo histórico de 34 mil 265 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del 10.2 por ciento.

"Esto refleja un entorno de negocios competitivo, con certidumbre jurídica, Estado de derecho sólido y simplificación regulatoria que genera confianza en los inversionistas" , señaló la legisladora.

Agregó que la IED no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también fortalece la planta productiva nacional, promueve la transferencia tecnológica y fomenta el desarrollo regional. En este contexto, resaltó el papel de Sonora como ejemplo del éxito del Plan México, estrategia que prioriza la atracción de inversiones, la modernización industrial y la generación de empleo formal.

La senadora reconoció que estos avances son resultado de una política económica integral y coherente, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ejecutada con eficacia por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Finalmente, Valles Sampedro destacó la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerarlo el acuerdo comercial más relevante a nivel mundial. Subrayó que hacia la próxima revisión del tratado se garantizará que el comercio exterior continúe como un pilar de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, destino de más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas.

"Esto fortalecerá el desarrollo de las empresas nacionales, la generación de empleos y el bienestar de la gente" , concluyó la senadora por Sonora.