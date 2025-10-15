Aguilar Castillo aseguró que el Plan México consolida la soberanía económica, promueve la innovación y fortalece la capacidad productiva nacional, al tiempo que protege el empleo y el bienestar del pueblo.

El senador morenista Heriberto Aguilar Castillo afirmó que la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, ante el Senado de la República, confirma que México mantiene una economía sólida, confiable y con visión social, gracias a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum a través del Plan México.

El también secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, destacó que, según el informe presentado, el país registra una inversión extranjera directa histórica, ocupa un lugar entre las 15 economías más grandes del mundo y ha logrado que 13.5 millones de personas salgan de la pobreza.

“Estos resultados reflejan que hay rumbo, planeación y confianza en el futuro del país” , expresó Aguilar Castillo.

En el Senado, Marcelo Ebrard explicó que México enfrenta un cambio estructural en el orden económico internacional, donde las nuevas reglas de comercio establecen aranceles diferenciados según el país de origen.

Subrayó que la presidenta Sheinbaum actuó con anticipación al diseñar el Plan México, con el objetivo de fortalecer la producción nacional, aumentar el contenido local y reducir el déficit comercial.

“La esencia de esta estrategia es muy clara: asegurar el acceso preferencial al mercado estadounidense, proteger las inversiones extranjeras y mantener la capacidad exportadora del país” , expuso Ebrard.

El funcionario mexicano resaltó que, gracias a la interlocución de la mandatarios mexicana con el presidente Donald Trump, se evitó la imposición de aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos, se preservó la estabilidad del Tratado de Libre Comercio y se consolidó la posición de México frente a las principales potencias económicas del mundo.

Sobre ello, Aguilar Castillo subrayó que el Plan México consolida la soberanía económica, promueve la innovación y fortalece la capacidad productiva nacional, al tiempo que protege el empleo y el bienestar del pueblo.