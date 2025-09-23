El Colectivo Madres Buscadoras de Nogales encontró dos cuerpos en una zona cercana a la ciudad, tras recibir una llamada anónima.

El Colectivo Madres Buscadoras de Nogales confirmó el hallazgo de dos cuerpos enterrados en un paraje a unos 25 kilómetros de la ciudad, luego de recibir una llamada anónima que alertaba sobre la existencia de restos humanos en el sitio.

La líder del colectivo, Guadalupe Ortiz, explicó que, gracias a esta información, se han recuperado tres cuerpos en la zona ribereña de una laguna. Sin embargo, señaló que todavía restan al menos dos más por localizar.

Durante la búsqueda, el grupo también encontró un cuerpo adicional que no estaba incluido en la denuncia anónima. Este hecho abre la posibilidad de que en el área existan más restos humanos de los reportados inicialmente.

El Colectivo Madres Buscadoras de Nogales agradece la información proporcionada y continuará trabajando para encontrar a las personas desaparecidas y brindar justicia a sus familias Guadalupe Ortiz



Continuidad en las labores

Las integrantes del colectivo anunciaron que volverán al lugar en los próximos días para continuar con las labores de rastreo y recuperación de los cuerpos pendientes, con el objetivo de darles sepultura digna y ofrecer respuestas a las familias que esperan noticias de sus seres queridos.