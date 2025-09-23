El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, murió este martes 23 de septiembre tras enfrentar cáncer durante varios años.

Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, murió este martes 23 de septiembre después de una larga lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por Roberto Gil Zuarth, dirigente panista y correligionario del político.

El pasado 15 de septiembre, Fernández solicitó licencia temporal al cabildo municipal para separarse de su cargo. La petición fue aprobada y se entendió entonces que obedecía a su estado de salud.

Fernández, empresario y originario de San Pedro, gobernó por primera vez en 2009, en medio de una escalada de violencia protagonizada por el grupo criminal Los Zetas en Nuevo León, durante la administración estatal de Rodrigo Medina. En aquel momento, sostuvo que el municipio necesitaba un liderazgo firme y cercano a su comunidad para enfrentar el contexto de inseguridad.

El 15 de septiembre, Mauricio Fernández solicitó licencia por 15 días como alcalde de San Pedro, NL.



Explicó que su estado de salud no le permitía continuar con sus labores.



Descanse en paz. https://t.co/K5MAPpfX4q pic.twitter.com/ySEb4d75Q8 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 23, 2025

A lo largo de su carrera, Mauricio Fernández fue reconocido como una de las figuras políticas más influyentes del municipio más próspero del país, con alto poder económico y relevancia en la región metropolitana de Monterrey.

San Pedro, referente económico nacional

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en 2024 el municipio registró exportaciones por 6,994 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 1.39%.

Además, la calificadora Fitch & Ratings ubicó su PIB per cápita en 79,588 dólares, la cifra más alta a nivel municipal en México frente a un promedio nacional de 11,290 dólares.

El anuncio de su fallecimiento generó múltiples reacciones en el ámbito político y empresarial. Fernández será recordado por su estilo directo de gobernar y su influencia en San Pedro Garza García, considerado el municipio con mayor ingreso per cápita del país.