Lluvia genera gran bache en calle recién rehabilitada en Cajeme

Con el inicio de la temporada de lluvias, una calle recién rehabilitada al sur de Ciudad Obregón ya presenta daños en la carpeta asfáltica, lo que causó molestia en los habitantes de la colonia Misión del Real.

Se trata del cruce de la calle Ejército Nacional y bulevar Misión del Real, donde parte de la carpeta que se aplicó hace apenas unos meses con una inversión superior a los 5 millones de pesos, ahora tiene un bache de gran tamaño.

Heriberto Castro, quien habita cerca de este lugar, recordó que esta obra de rehabilitación se terminó este mismo año, por lo que lamentó que con la primera lluvia se reflejaran daños.

“Que lástima que no hagan bien los trabajos o que el Ayuntamiento no supervise la calidad de estos, yo no entiendo por qué invierten en cosas mal hechas, ojalá que pronto no tengamos esa calle llena de baches otra vez”, manifestó.

¿Qué lo provocó?

El titular de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vásquez mencionó que, estos daños fueron originados por un taponamiento en los ductos de drenaje pluvial, por lo que están en proceso de repararlo.

“Ya se está resolviendo, vamos a evaluar el daño que se presentó, todavía estamos trabajando en ello para rehabilitarlo de manera inmediata”, expresó.

Agregó que ha sido la única obra concluida que ha tenido problemas, por lo que la mayoría se encuentran en buenas condiciones a pesar de las lluvias que se han registrado.

El funcionario municipal recordó que, en estas obras se ha aplicado carpeta de asfalto modificado, por lo que es un material con mayor resistencia y de mejor calidad.