La Secretaría de Educación de Sonora confirma que las lluvias no afectaron los planteles educativos.

Las lluvias derivadas de los remanentes del huracán Raymond no provocaron daños en la infraestructura de los planteles educativos del estado, confirmó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, tras realizar recorridos y recibir reportes de las diferentes regiones.

El titular de la dependencia, Froylán Gómez Gamboa, explicó que se verificó el estado de las escuelas, especialmente en Guaymas y Empalme —municipios donde se registró un incremento en los niveles de los arroyos—, sin que se detectaran afectaciones estructurales.

Agregó que, como medida preventiva, se determinó la suspensión temporal de clases en Cananea y Nogales, debido a los encharcamientos registrados, con el fin de salvaguardar la integridad de alumnos y personal docente.

Indicó también que algunos planteles fueron habilitados como albergues temporales para brindar apoyo a las familias que necesitaron resguardo durante las precipitaciones. En comunidades del valle de Guaymas y en Las Guásimas, las clases no se realizaron por falta de acceso ante el aumento del nivel de los arroyos.

Finalmente, precisó que en el resto del estado las clases se desarrollaron con normalidad y que hoy martes la actividad escolar continuará de manera habitual en todos los planteles.