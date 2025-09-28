Ramón Norberto Delgado Corral, delegado nacional de la SEC en Navojoa, externó su compromiso hacia el reforzamiento de medidas de vigilancia en los planteles.

Debido al suceso que ocurrió el pasado miércoles 24 de septiembre, donde un pequeño con tan solo tres años, se escapó del Jardín de Niños Concepción Martín del Campo en el turno vespertino, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) aumentará la vigilancia para evitar futuros extravíos.

Ramón Norberto Delgado Corral, delegado nacional de la SEC en Navojoa, externó su compromiso hacia el reforzamiento de medidas de vigilancia en los planteles.

El acondicionamiento causó angustia entre los docentes, puesto que no se había presentado una situación así. “Al parecer la puerta estaba abierta, los niños estaban en el recreo, había una maestra de guardia que se movió de la puerta y fue cuando salió el niño” , explicó Corral.

Delgado, asegura que tras dicho incidente, las autoridades educativas comenzarán a aumentar la protección en las escuelas de nivel básico del municipio.