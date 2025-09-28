Las lluvias del 25 de septiembre provocaron deslaves, caída de bardas y árboles, así como inundaciones en viviendas y vehículos varados.

Las lluvias registradas el viernes 25 de septiembre dejaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad fronteriza, con reportes de deslaves, caída de bardas, árboles derribados, inundaciones en viviendas y vehículos varados en arroyos.

Brigadas municipales realizaron labores de limpieza en avenidas principales, remoción de material y atención a familias que resultaron damnificadas.

También se entregaron despensas y apoyos a estudiantes y adultos mayores considerados en situación vulnerable.

De acuerdo con los reportes oficiales, se utilizaron cuadrillas y maquinaria para retirar escombros y garantizar la movilidad en zonas donde el tránsito había quedado obstruido por el arrastre de lodo y rocas. En paralelo, equipos de emergencia atendieron los llamados de auxilio en colonias donde se registraron inundaciones.

La Unidad Municipal de Protección Civil, la Dirección de Bienestar Social y la Dirección de Imagen Urbana coordinaron el operativo de respuesta, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y mitigar los efectos de las lluvias.

Los trabajos de limpieza y apoyo a la ciudadanía continuarán en los próximos días, mientras se evalúan los daños ocasionados por las precipitaciones.