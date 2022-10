"Sí habrá apoyo federal para reparación de calles": Lamarque Cano

El Presidente Municipal comentó que se espera un apoyo de al menos 400 millones de pesos por parte de la federación.

Pese a que en días anteriores el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema de las vialidades era responsabilidad de los Ayuntamientos y no del Gobierno Federal, el alcalde Javier Lamarque Cano aclaró que eso no significa que no llegarán los recursos que prometió en su última visita a Cajeme el pasado 21 de agosto.

“Eso no quiere decir que hay un deslinde en términos de no apoyar por parte de la Presidencia de la República, es un compromiso y le estamos dando seguimiento, sí va a apoyar de diversas maneras, la intensión es que nos apoye con el recurso complementario para el mejoramiento de calles”, expresó el presidente municipal.

Comentó que el compromiso de López Obrador es duplicar las aportaciones que realice el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, es por ello que se espera que la federación cumpla con un apoyo de al menos 400 millones de pesos.

“Por parte del gobierno estatal viene un apoyo de 100 millones y después otro de 150 millones más, por parte del municipio son como 150 millones, en eso ya suman 400 millones en total. Esto implicaría que esperaríamos un apoyo similar por parte del gobierno federal, le estamos dando seguimiento a esa propuesta y lo que llegue es bueno para atender la problemática de las calles”, explicó.

Respecto a los recursos que se han recaudado en el proceso de regularización de vehículos extranjeros, informó que en la próxima semana llegará una primera entrega de 14 millones de pesos, pero en total son más de 20 millones de pesos los que se han logrado acumular.

Cabe señalar que actualmente se está trabajando en la rehabilitación de 20 cruceros con concreto hidráulico y 40 calles con recarpeteo, las cuales se esperan que queden culminadas este mismo año.