Llaman a evitar accidentes por tanques de gas en comercios callejeros

La presidenta de la Canaco solicitó a las autoridades que hagan revisiones para evitar algún incidente que afecte a vendedores y consumidores.

Un llamado a Protección Civil Municipal hizo la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), ya que en esta época decembrina hay más de 200 negocios informales que no cuentan con los permisos correspondientes, y gran parte de ellos hacen uso de aceite y tanques de gas que ponen en riesgo a la población.

La presidenta de Canaco en Ciudad Obregón, Ivonne Llamas Asencio, comentó que por las compras de la temporada navideña se ha incrementado la afluencia de ciudadanos, pero también algunos comerciantes están brindando sus servicios con algún riesgo de ocasionar accidentes.

“Estamos viendo en el primer cuadro de la ciudad tanques de gas guardados o escondidos, tengan la precaución porque de ellos va a depender que no tengan un accidente, y esto se puede evitar por medio de Protección Civil Municipal, el aceite quemaría a algunas personas, pero la explosión de un tanque de gas sería mucho peor” , expresó.

Por lo anterior, solicitó a las autoridades que hagan revisiones cada cuatro horas en el primer cuadro de la ciudad, con la finalidad de evitar algún incidente que afecte a comerciantes y consumidores.

“Nosotros estamos previniendo para que los accidentes no sean mayores, pero de alguna manera la gente cree que a ellos no les va a pasar nada, los accidentes suceden en menos de un segundo, esto sólo es prevención para la gente que utiliza los servicios del primer cuadro y esos son sus clientes, por lo tanto deben de proveer el hecho de que no vayan a perderlos tan fácilmente, y menos en estos días que son de mayor derrama económica” , indicó.

Apenas el pasado mes de octubre, el coordinador de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, dijo que en esta temporada no iban a permitir ningún puesto que hiciera uso de freidora en el primer cuadro de la ciudad.

“Los que tienen freidora como los que venden donas, churros y todo eso, de la Galeana y No Reelección, así como de la Sinaloa a la Chihuahua, no se va a permitir ni un puesto que tenga que freír o que nos genere un riesgo por el aceite hirviendo, saliendo de ese cuadro sí se pueden poner con todas las medidas de seguridad” , indicó el pasado 31 de octubre.

Sin embargo, en un recorrido que hizo el equipo de Expreso sí se pudo apreciar negocios haciendo uso de los tanques de gas en las banquetas, justo donde caminan las personas que realizan sus compras navideñas.