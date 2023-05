Llaman a empresas a ser empáticos ante cambios migratorios

En días anteriores, la Dra. María Inés Barrios de la O, especialista en migración del Colegio de la Frontera Norte, expresó su preocupación por el retorno del Título 8 a la política migratoria estadounidense.

En el contexto de la preocupación por los cambios en las regulaciones migratorias en Estados Unidos, Daniel Arce Figueroa, coordinador de la unidad regional de Hermosillo del Servicio Nacional de Empleo, hizo un llamado a las empresas para que sean empáticas con las personas en situación de movilidad y prioricen la inclusión.

En días anteriores, la Dra. María Inés Barrios de la O, especialista en migración del Colegio de la Frontera Norte, expresó su preocupación por el retorno del Título 8 a la política migratoria estadounidense, ya que "México continuará aceptando el regreso de migrantes, no solo de nacionalidad mexicana, por motivos humanitarios". Además, las cifras de la Unidad de Política Migratoria indican que la cantidad de personas detenidas en Sonora aumentó un 814 por ciento entre 2015 y 2022.

"Estamos un poco atrasados, aunque estamos progresando. La sociedad está creciendo y los grupos prioritarios, incluidos los migrantes, también. Por eso estamos buscando más empresas que nos ayuden a apoyar a estas personas", señaló el coordinador.

Agregó que en la unidad regional cuentan con una persona encargada de revisar los casos de extranjeros y darles seguimiento, ya que debido a que las empresas buscan "perfiles ideales", no todos los migrantes cumplen con los requisitos. Incluso mencionó la cuestión de la documentación, ya que no todos llevan consigo los documentos necesarios. A pesar de ello, aunque no proporcionó cifras, aseguró que ha habido casos de éxito:

"En algunos casos sí hemos logrado la vinculación de migrantes con empresas, especialmente con aquellas personas que vienen con todos los datos completos. En otros casos se requiere un poco más de trabajo, pero seguimos adelante y les brindamos asesoría", afirmó.

Asimismo, el coordinador regional destacó que las oportunidades laborales para la población en movilidad provienen principalmente de dos sectores bien definidos: la industria maquiladora y las pequeñas empresas, generalmente de carácter familiar, que cuentan con 5 o 10 empleados.

Daniel Arce Figueroa recordó que el seguimiento de cada caso es exhaustivo, por lo que "les decimos desde la primera entrevista que el seguimiento continúa hasta que estén colocados y satisfechos", comentó.

Por último, al ser la empresa la que tiene la decisión final en cuanto a la contratación, el responsable de la bolsa de trabajo en Hermosillo hizo un llamado a "ser más empáticos" y recomendó a la población necesitada que acuda a sus oficinas para recibir asesoría y estar atenta a las convocatorias de las ferias de empleo.