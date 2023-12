Ley de Movilidad tiene ambigüedades, manifiestan organizaciones civiles

Organizaciones civiles han manifestado su preocupación con respecto a lo ambiguo de la redacción con la que fue presentada la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Sonora.

Ante la reciente aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Sonora, organizaciones civiles mantienen la preocupación ante las problemáticas de accidentes y transporte público en la entidad.

“Una de las de las principales problemáticas es que hay demasiados siniestros y muertes en las calles, y la legislación no abona para que para que esto cambie. En cuanto a movilidad, desde hace muchos años tenemos problemas con el transporte público y no se va a resolver si no se resuelve el transporte público, sino se invierte en transporte público de manera que sea seguro confiable de calidad” , expresó Hugo Moreno Freydig, integrante del colectivo Bukis a la Calle.

De acuerdo con Moreno Freydig, un aspecto que impide a la nueva legislación atender por completo la problemática que le atañe, es la manera en que fue redactada.

“Desde nuestra perspectiva por parte de sociedad civil, el articulado es bastante ambiguo para temas de movilidad de seguridad vial, (…) hay muchos artículos que, por ejemplo, dicen ‘el Instituto podrá hacer tal cosa o el municipio, podrá implementar algo’; sin embargo, este esta manera de redactar los artículos, pues permite toda la ambigüedad” , dijo y agregó que la responsabilidad institucional no queda del todo clara.

Debido a estos cuestionamientos, el activista señaló que en los próximos meses podrían buscarse otras vías para complementar la legislación, tal como la modificación a reglamentos de cada municipio. No obstante, observó que el contexto del proceso electoral federal podría retrasar el tema.