¿Boas representan peligro para la comunidad? Esto dice Protección Civil

Luego de que en redes sociales circularan fotografías de boas que fueron vistas en paseos campestres que se ubican rumbo a la presa Álvaro Obregón, el titular de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, aseguró que no representan un riesgo para la población.

El representante de la dependencia agregó que es común la presencia de estas serpientes en esta zona del municipio, sin embargo, no suelen hacerle daño a las personas que acuden a los diversos paseos que se encuentran cerca del Río Yaqui.

“La presencia de las boas significa que el monte está sano, es decir que existen liebres, ratas y otros animales que le dan vida a la zona, si no las boas no estuvieran ahí. Las personas que acuden a los paseos no tienen riesgo, es difícil que pase algo porque no son venenosas” , expresó.

Hizo un llamado a los visitantes de estos paseos para que, en caso de ver este tipo de especies, no las provoquen ni las molesten, ya que en ningún momento van a tomar la decisión de atacar a niños o adultos.

“En las próximas semanas ya no se van a ver mucho porque se van a meter a sus madrigueras cuando llegue el frio. Ellas comen una vez al mes o pueden durar meses sin comer, las personas no tienen ningún riesgo” , indicó.

Sin embargo, dijo, en estos paseos también se cuenta con la presencia de serpientes de cascabel, además de arañas violinistas o viudas negras que pueden hacerle daño a los niños y adultos que acuden a disfrutar de estos lugares.