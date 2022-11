En su silla de ruedas, corre maratones para "motivar sin palabras"

Lo conocen como "El Ruedas" y su recorrido en el Maratón San Carlos - Guaymas se convirtió en uno de los alrededor de 15 maratones que recorre al año, algo que dada su condición, busca ser motivación para otras personas.

Su nombre es Oscar Garrido y le conocen como “El Ruedas”, porque se dedica a participar en maratones sobre una silla de ruedas común, con el lema de “Poder motivar sin palabras”, y extender el mensaje de que se pueden cumplir los objetivos a pesar de las adversidades.

Oscar nació en Querétaro en el año de 1978 con múltiples problemas de salud, principalmente en su columna vertebral y oídos, por lo que pasó su niñez y parte de la adolescencia sometiéndose a operaciones y tratamientos, pero años después tuvo un accidente que cambió su vida, y según él cuenta, ha resultado para bien.

“El 5 de febrero de 2001 tuve un accidente y quedé en silla de ruedas, yo lo tomé como un reto gracias a la motivación de mi familia y amigos, la verdad es que por mis antecedentes de problemas en la columna me daban pocos años de vida” , platicó.

Por medio de una beca, el joven comenzó a estudiar la carrera de Pedagogía y se especializó en la rama hospitalaria, y detalló que hizo su servicio social en una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) trabajando con pacientes de larga estancia, que son los que más tienden a desmotivarse.

“Mis pacientes me hacían saber que solo con verme andar por los pasillos del hospital en silla de ruedas era una motivación de que en la vida hay esperanzas, y yo quise seguir adelante con más ímpetu. He participado en torneos de aguas abiertas, en karate triatlón y maratones, me gusta poder ayudar sin palabras y decirles que no es tarde ni hay impedimento para conseguir los sueños” , detalló.

“El Ruedas” no lleva la cuenta de en cuántos maratones y otras competencias deportivas ha participado, pero estima que son entre 10 y 15 por año, y este 20 de noviembre recibió una mención especial en el Maratón San Carlos-Guaymas, y Oscar ya está listo para su próximo evento, que será en Puebla el 4 de diciembre, para cerrar el año el día 11 en el gran Maratón de Monterrey.