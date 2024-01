Karol Sevilla y Mario Bautista confirmaron que sí tienen un romance

Karol Sevilla y Mario Bautista sí tienen un romance.

Karol Sevilla y Mario Bautista cantaron juntos en vivo por primera vez su nuevo tema conjunto 'Anónimo', el cual habla de un amor que aún no sale a la luz, el cual, al parecer, embona muy bien con la realidad de ambos, pues confirmaron que sí tienen un romance, aunque no como tal una relación.

La pareja se presentó en un programa de la estación de radio 'Exa', ahí hablaron del tema musical y del próximo lanzamiento del video para febrero, en el cual, prometieron, se hará una gran revelación y será una sorpresa para todos sus fans.

Hace unos meses Karol Sevilla aún mantenía una relación con Emilio Osorio, la cual duró años de manera intermitente; actualmente el hijo de Niurka ya tiene una nueva pareja, con quien acaba de cumplir dos meses, Leslie Gallardo, actual participante de 'La casa de los famosos'.

Karol Sevilla y Mario Bautista no ocultan su amor

Felices y completa sintonía es como se mostraron Karol Sevilla y Mario Bautista, quienes como dicen sus fans, traen una muy buena vibra juntos; durante la charla en el programa radiofónico, se carcajeaban y se miraban de manera muy especial.

Incluso, Bautista no se aguantó las ganas y besó en la mejilla un par de veces a Karol; a pesar de que entre ellos hay una química evidente, ambos coincidieron en que no tienen tiempo para una relación, sin embargo, dejaron entrever que disfrutan de una relación no convencional.

"Llevamos meses solteros y tocó que coincidiéramos. Nuestro amor es más como un amor libre, compartimos, disfrutamos juntos. La energía no miente y yo creo que eso es lo valioso de esta relación. Somos anónimos al final del día, pero cada vez que nos vemos, disfrutamos" , expresó el cantante.

Karol Sevilla reiteró que actualmente no cuenta con el tiempo que requiere un noviazgo, sin embargo, se mostró cariñosa y receptiva a las muestras de amor de Mario.

"Yo, por mi parte, no estoy mucho en México y tener una pareja conlleva una responsabilidad de tiempo, de darle su espacio a la persona, y creo que ninguno de los dos estamos en el modo de tener algo. Uno fluye como un patito en el río. Somos energías complementarias".

Mario Bautista detalló que cuando compuso el tema 'Anónimo' pensó que una voz femenina estaría perfecta para darle un plus, así que pensó en Karol, con quien se reunió para hablarle del tema, aprovechando que ya se debían unos tragos desde hace tiempo.

Fue entonces cuando la prensa los captó juntos en un restaurante y las versiones de un romance comenzaron a surgir, pues fueron vistos muy a gusto, tanto como lo estuvieron durante la entrevista en radio, donde las miraditas melosas entre ambos no faltaron.