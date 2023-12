Karla Córdova buscará la reelección para la presidencia de Guaymas

La Alcaldesa llevó a cabo el registro para participar en el proceso interno de Morena.

La alcaldesa Karla Córdova confirmó que buscará la reelección para la presidencia de Guaymas, al registrarse en el partido de Morena a nivel estatal, busca participar en el siguiente proceso electoral de 2024.

La Presidenta Municipal manifestó en entrevista que hace dos días llevó a cabo el registro para participar en el proceso interno del partido al que pertenece que se llevó a cabo el pasado lunes.

" Me registre para la reelección, me registré para el proceso interno, es un tema de partido, todos los que quieran participar en la contienda a fin de cuentas está la comisión de Morena, aparte lo que digan los ciudadanos, pero si es una aspiración y ya me registré el día de antier ", precisó.

La etapa de registros de aspirantes de Morena a las candidaturas para las 72 alcaldías y 21 diputaciones locales se llevó a cabo del 4 al 6 de diciembre.

Dicha convocatoria fue emitida por la Comisión Nacional de Elecciones, organismo a través del cual se dio a conocer que podrían participar todos los interesados en contender por los municipios y los distritos locales, sin importar si se registraron para candidaturas federales como al senado o diputaciones federales.

Posteriormente continuará el proceso de valoración y calificación para definir quiénes podrán participar en el proceso de las encuestas y todas las actividades próximas.