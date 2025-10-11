El senador por Sonora exhortó a estudiantes a sumarse a causas nobles y poner el poder al servicio del pueblo durante el Foro Juventud y Gobernanza.

Durante el Foro 'Juventud y Gobernanza: Los estudiantes, el futuro de México', organizado por Relevo Generacional Sonora, el senador Heriberto Aguilar Castillo destacó la importancia de la participación de las nuevas generaciones en la Cuarta Transformación.

"La transformación no es un punto de llegada; es un camino hacia un México de justicia, dignidad y bienestar compartido" , afirmó Aguilar Castillo ante estudiantes del sur de Sonora.

El legislador enfatizó que la política requiere compromiso y vocación de servicio, y que "servir a los demás es la forma más alta de hacer política".

El senador recordó que la convocatoria a los jóvenes para sumarse a esta transformación inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que, actualmente, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, se consolida un segundo nivel de la transformación basado en honestidad, justicia social y cercanía con la ciudadanía.

Aguilar Castillo exhortó a los jóvenes a defender causas nobles y trabajar por quienes más lo necesitan: "Si no es con ustedes, ¿con quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo?" .

El evento contó con la presencia de Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme; Lorenia Valles Sampedro, senadora de la República; Miguel Torruco, presidente nacional de Relevo Generacional; Ameyalli Buelna, coordinadora nacional, y Jesús Villalobos, dirigente estatal, ante una amplia asistencia de estudiantes.