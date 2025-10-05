El senador Heriberto Aguilar afirmó que el mensaje de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en el Zócalo de la Ciudad de México representa la voz de un gobierno con rumbo claro, principios firmes y compromiso con el pueblo.

El senador morenista, Heriberto Aguilar Castillo, afirmó que el mensaje de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en el Zócalo de la Ciudad de México representa la voz de un gobierno con rumbo claro, principios firmes y compromiso con el pueblo.

Aguilar Castillo aseguró que México vive una etapa de justicia social y prosperidad compartida que consolida el segundo piso de la llamada 'Cuarta Transformación'.

“Hoy nuestro país avanza con estabilidad, crecimiento económico, empleos formales y bienestar para la mayoría. La presidenta Sheinbaum gobierna con convicción y con el corazón del pueblo, fortaleciendo los derechos sociales y la soberanía nacional. Ese es el camino correcto” , dijo el senador de la república por Sonora.

El morenista señaló que las y los legisladores han acompañado este proyecto histórico con reformas que devuelven justicia y dignidad al pueblo.

Subrayó la reforma al Poder Judicial, que cerró el paso al nepotismo y la corrupción; la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para garantizar su carácter civil y profesional; la reforma energética, que restituyó a Pemex y CFE como empresas estratégicas de la Nación; y la incorporación de los Programas de Bienestar a la Constitución, para que sean derechos permanentes y no favores de gobierno.

Resaltó que el nuevo modelo de desarrollo basado en el Humanismo Mexicano ha permitido reducir la pobreza y la desigualdad, elevar el salario mínimo y mantener la estabilidad económica. “Las cifras no mienten: hay más empleo, más inversión y una economía fuerte que beneficia primero a quienes menos tienen. El pueblo está cosechando los frutos de su propia lucha”, apuntó.

Destaca obras estratégicas para Sonora

En el caso de Sonora, destacó la continuidad de obras estratégicas impulsadas por la presidenta, como el libramiento de Nogales, la carretera Guaymas–Chihuahua, la Bavispe–Nuevo Casas Grandes y el sistema de presas que forma parte del Plan Hídrico Sonora, además del fortalecimiento del Plan Sonora de Energías Sostenibles, que convierte al estado en un referente nacional en energía limpia y soberanía eléctrica.

“Cada obra, cada programa y cada reforma tienen un mismo propósito: construir bienestar y dignidad para el pueblo. Con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, Sonora avanza con paso firme hacia un futuro de desarrollo con justicia” , expresó.

Aguilar Castillo reiteró que seguirá legislando para que el poder se mantenga al servicio del pueblo, defendiendo los principios que dieron origen al movimiento. “Nos guía una sola certeza: cuando el pueblo manda, el país camina. Y hoy México camina con rumbo, con esperanza y con la fuerza de millones que creen en la transformación” , declaró.



